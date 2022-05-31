每個角落都值得擁有好設計！選一份生活小物，為生活和家居添上儀式感和層次

室內設計的工作遠多於裝修。從空間的佈局和運用開始，到配合用家的需要和愛好，加上細節、手工、顏色和風格的潤飾，藏了許多學問和技巧。而工程的師傅們就用雙手，把我們用幾個月時間畫出來的平面施工圖實現出來，每一個轉角折位也講究得盡善盡美，耗時難做，但這是對自己設計的要求。

除了看得見的功夫，我們也會以設計師角度推薦傢俬和生活用品配襯，所以我們每個同事的腦中也有一個龐大的資料庫，為客人精選好物。有時候自己在選的過程中，也覺得有小物很賞心悅目。就算不用裝修，每個人其實也可以為生活和家居添上一點儀式和層次，我亦覺得好的設計應讓所有人享用。

所以一直想有一個實驗空間，可以和大家好好分享設計、生活和文化。這個想法，由Hintegro的Rebrand開始萌芽，尤其我們選擇了堅守香港，也想盡力為這片土地和年輕一代帶來一點生氣、一點滋養。這個初夏，我們在西營盤實現了HINT.。HINT是一間選物店，集合設計師挑選的生活好物，當中有日本工藝、本地匠人，甚至我們客人的作品等，希望介紹值得更多人知道的故事。

這幾年因為有日本客人和喜歡日本文化的客人，所以經香港貿發局聯繫了日本建材的品牌。當中許多已有很久歷史，在保留傳統工藝的同時，年輕一代在承繼家業的傳統下，也很有想法，當中幾個新認識的承繼人就希望以家族的手藝製作小物，讓更多人把日本工藝帶回家，甚至衝出國際。這次合作，香港就是第一站。先為大定分享幾個我們的 Hero products !

【金森合金】這間公司已有300年的歷史，本業在金澤製作鑄鋁和鑄銅的產品，包括武士盔甲和日本H-IIA火箭的配件。第24代傳人是位女士，Koge-san希望為家族帶來一點創新，於是3年前開始了 Kamahachi Store，以家傳鑄造 Sand Casting的專長，製作生活器物。當中銅造的花座（Kenzan），據說可以用上6,000年，還可以延長植物的壽命，適合喜歡花藝或是在家中隨意插花的你，他們鋁造的甜品碟和餐具也很精緻！

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【山口久乘】山口久乘本社在日本富山縣高岡市，一個專製作銅造佛鐘和法器的地方。除了繼續為佛寺造銅器，社長希望以小巧易攜的銅磬 （Orin），配以天然石，讓城市人隨時隨地感受到平靜而悦耳的清音，睡前一敲或出外野餐靜思也可以好好放鬆。

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【一木工房】一木的Ken為很多 Hintegro的客人造過實木傢俬，每次在設計和工藝上也有很多碰撞，是我們很欣賞的香港年輕匠人。Ken特別為HINT. 獨家製作 FADING系列，櫈仔、美術室高櫈、特別入榫的儲物盒等等，每一件實木傢俬可能會勾起共同的回憶，亦同時是歷久不衰的珍藏。

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【守田漆器】漆器不一定是自然木色、紅或黑。在石川縣山中溫泉生產漆器已有400多年的守田漆器就大膽用上粉系藍、綠、紅，是傳統工藝的進化，讓你的茶點時刻更賞心悅目。山中漆器多用於茶道和高級料理的食器，是日本國家級的工藝品。但保養起來並不複雜，只要使用時避免盛載過熱的食物，用後以中性清潔劑和軟布拭抹便可，光澤會愈用愈美。

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【TAKENAKA】由山中漆器開始 （1925年成立），位於石川縣加賀市山中溫泉區，他們原本是製作傳統漆器，在1950年開始製造安全的膠製器皿。近年製作了一系列小朋友餐具，可放在洗碗碟機和微波爐。很適合送禮給初生的BB們！BPA—lead free，可完全放心給小朋友使用。

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名字叫HINT. ，除了是Hintegro的簡寫，也有念頭、提示的意思。可能你正苦惱要為朋友送試一份小禮物，或是要點新想法，或是純粹想看看美的東西，我們希望HINT. 會是一處每次來逛都有新發現的空間。HINT. 的後方是一個客廳，有Keith喜歡的材質和設計，當然也有Ken 造的桌和椅。我們來自室內設計的背景，就是希望為大家的生活和空間帶來一些靈感。我們正在試業中，歡迎來參觀談天和欣賞好設計，西營盤見！

HINT. by Hintegro Design

香港西營盤第二街1-11號地下A舖（西營盤站B2出口轉左）

不定休，請留意Instagram @hint.concepts公布營業時間