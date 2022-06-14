一位客人一個故事、一個鼓勵：支持香港製造、建立連繫空間，如何透過一家店創造文化和社區價值？

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這是 HINT. 試業開店後的第三個星期。

雖然經營設計公司已經十一年，近幾年又試過開英式理髮店和傢俬店，本應習慣了起動新Project的節奏和過程，但因為這次HINT. 是Hintegro的一個延伸和新嘗試，想不到隨之而來也有點壓力。壓力並非因為要擔心生意額和人流，反而是每天也在想如何可以把這個空間打理得更好，慢慢創造一些文化和社區價值。幸運是，短短幾個星期，好些片段讓我再多一點堅持的力量。

試業的第一個星期六，我記得那是一個很悶熱很悶熱的下午。一位男士在店內靜靜的看著由一木工房Ken造的、概念源自紅A膠櫈的全手工入榫櫈仔，選了胡桃木和橡木木紋。同事道別時說：「多謝你支持香港製造。」「對，要繼續支持香港製造！」他那句鏗鏘的回應我牢牢記在心中，因為HINT. 的出現，也盛載我們對這片土地的一份惦掛，能多做一點記錄就去做，那怕只是進來看看美的東西就有好心情，或者把心頭好帶回家好好擺設一番的滿足。

後來他和拍檔再訪，偶然知道他倆是攝影界的大前輩，作品說起來耳熟能詳，已驚喜萬分。最感動是，他鼓勵我們要繼續耐心加油，要承傳文化、藝術、設計，就要時間愈釀愈醇，也樂意為我們室內設計的拍攝提供意見。那是一個在新店很重分量的相遇。

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Ken特別為HINT. 獨家製作 FADING系列，櫈仔、美術室高櫈、特別入榫的儲物盒等等，每一件香港製造的實木傢俬可能會勾起共同回憶，亦同時是歷久不衰的珍藏。

HINT. 也是一處讓我們重新連繫的空間，店舖後方特地預留了一個開放式廚房，以及由Ken造的椅桌組合成的小客廳。因為開店這個契機，久未相見的中學同學、老朋友、Hintegro忠粉也在此見面聚舊，我們笑說這裡是個港島區驛站，等小朋友興趣班放學的、咖啡店無位的、來抖涼的，通通都可以來。

中醫師客人總是第一個支持我們，來買檜木砧板、九谷燒後即刻回圖，又提議我們那些好物，又說可以親手下廚示範器具的用法，根本就是HINT. 的最佳顧問。

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又有專程來的Hintegro客人F小姐，當時為她和老公設計新婚的居所。整個設計過程都很愉快。今天她掉低老公獨自過來購物，說了一句：「我要Keith選的東西出現在我家。」一句好像笑話的句子，其實就是我們堅持做設計的動力，也是HINT. 延續Hintegro的想法，設計並非高高在上的事，因為它就是自然在我們之中，在我們的生活之中。

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想做的事有很多，關於西營盤這個社區、香港設計、日本和其他地方好東西、文化交流等等，希望可以逐一實現和分享。歡迎光臨！

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HINT. by Hintegro Design

香港西營盤第二街1-11號地下A舖（西營盤站B2出口轉左）

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