香港「山城」：在西營盤，有歐式建築、有點心小店、蒸籠匠人，在變幻中呈現無法取代的人文精神、生活氣息

開了選物店之後，許多人問，辦公室本來在沙田的我們，又為何會來到西營盤？除了之前提及過的巧合和緣份，更是察覺到西營盤有新舊融合得剛好的個性，於是找了找過個社區的的故事，發現和我們開始HINT.的初衷很相近。

一「目」了然的博物館

提及山城，不得不提及它的故事，在香港開埠初期，從港島西北部登陸的英軍在此地建營房，當時它被名為「西營房」（Western Encampment）。及後太平天國之亂，大量內地難民逃亡，於是港英政府把軍營改為市鎮，供他們居住。因此，它是我城最早發展的華人小社區。

西營盤的街巷排列甚具特色，街道整齊排列呈「目」字型，名稱也非常獨特。正中央的街道為「正街」橫街就以最簡單直接的數字命名，分別名為「第一街」、「第二街」、「第三街」以後「第三街」後的「高街」。有趣的是走在山城的街巷，滿眼盡是歷史痕跡，除了眾所皆知的高街鬼屋外，還有仿哥德式建築風格的救恩堂、近百年歷史的第二街公共浴室、愛德華建築風格的舊贊育醫院（現為西區社區中心）、設計呈簡約風的西約方便所（現為長春社文化古蹟資源中心）等等，縱使我們無法回到遙遠的年代，我們還是能透過觸碰古老的建築物，去想像及認識我們自身的歷史。

庶民的點心

西營盤可說是整個香港的縮影，一方面帶著古老的殖民地氣息，另一方面，與中上環相比，它一直都處於緩慢的發展狀態，讓它能保持著濃厚的庶民韻味。

但是，2015年港鐵通車後，令西營盤忽然升價十倍，很多小店在承受加租的壓力下，無法經營。所幸的是小社區至今仍有不少店舖仍然屹立不倒。叁去壹點心粉麵飯就是其中之一，位於斜路上的叁去壹已經四十多歲，它是一間舊式小茶樓，白底紅字的招牌經過歲月的無情洗禮早已褪色不少，然而，師傅對於手作點心的堅持沒有因此而淡化，直到今天，師傅仍然每天清晨三時作好準備，五時開舖，為街坊提供熱騰騰的點心。

如今的社會，一切都來得容易，擁有龐大的資源的大集團，只須中央廠房即能為大眾提供琳瑯滿目的美食，可是，像叁去壹這般食店卻是得來不易，客人吃的不僅是果腹，而是背後的職人精神以及人文情懷。

蒸籠的匠人精神

提及點心，不得不提及盛載它們的蒸籠，有趣的是叁去壹使用的蒸籠是德昌森記蒸籠出品。

德昌森記扎根在山城六十多年，它是香港碩果僅存的以手工製作蒸籠的店子。在舉目都是酒樓、茶室、茶居的年代，即使是「蓮香」、「陸羽」這些老字號，所選用的蒸籠皆是出自德昌森記手筆。上個世紀八十年代工業起飛，由於不銹鋼蒸籠出的出現，德昌森記曾面臨被淘汰的危機，幸好以竹來製作的蒸籠，擁有很強的吸水性與疏氣性，它的特性與功能前者並不能取而代之。製成蒸籠後，師傅不會捨棄剩餘的竹頭竹尾，而是利用巧手，把它製作成傳統的竹筷子竹挑、竹架、蒸蓆等。這不正是我常常提及的匠人精神嗎？

雖然香港是中西合璧之地這說法早已變得陳腔濫調，論調可陳腐、可沒靈魂，但是城市裏的人事物卻是活生生的，透過交流、體驗才能感受到生活的氣息。HINT.的選址在西營盤，於我來說，也許是個很好的起步，如何在變幻無常的現世，繼續學習以及傳承無法被取代的人文精神。