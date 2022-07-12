香港設計、日本製造：以竹為靈感的門把設計，糅合東方美學柔中帶剛的生命力

香港室內設計師 X 日本最大的門鎖製造商UNION

我們最新康樂園住宅項目，成為了我們「香港設計，日本製造」成品在全世界的第一位顧客。數年前在貿發局的 Design Inspire上認識了日本最大的門鎖製造商UNION，在幾次交流之後，我們想透過一套門鎖實現兩地設計和工藝的合作。

UNION由立野一郎創立，現已發展成為世界上獨一無二門把專業製造商。立野一郎帶著匠人精神，同時深信技術必須不斷革新，不斷挑戰新材質與新工藝，即使時移世變，也能製造別樹一幟的工藝品。故此，打從公司創立之初，ARTWARE這關鍵字便應運而生。ARTWARE是ART與HARDWARE結合，代表著公司核心價值——以獨特的 UNION 方式，回歸工藝的起源，既要超越自身，也要超越同行，面對瞬息萬變的城市，以及變化多端的文化需求，隨時隨地創造推陳出新的產品。到了今天，這種帶有 UNION 標誌的產品系列已成為建造各種住宅、建築物甚至城市公共空間（比如公園欄杆、滅火器）等不可或缺的一部分。我們有幸與UNION合作設計和製造一款以「竹」為概念的門柄。

我們從產品概念開始、將手繪圖和3D Model寄到日本；而UNION稍作調整後做了門柄的雛形，幾次來回就確認了最後設計，並用了沙模鑄造（Sand-mould）的傳統手藝製成。這個「香港設計，日本製造」的作品將陸續用在其他項目，並會大量生產，在全球有售。

以「竹」為題

這次和日本最大門鎖品牌UNION的合作非常難得，所以我們希望成品有更深層的意義，絕不能馬虎。大家還記得我們為Whisky Bar Mizunara製作日式庭園的project嗎？就在落筆設計門鎖之前，我想起當天合作的園藝師為庭園選了「竹」，竹是東方美學裏不可或缺的意境，在我們的傳統文化中象徵柔中帶剛、風骨；在日本就代表生命力和吉祥。加上在建築設計，竹亦是一種環保永續的材料，啟發了我們以竹為概念的開始。

過程中也有挑戰，例如門鎖不能太大，要考慮用料的效益，芯不能太小，要容納螺絲的嵌入。排除了這些限制，我們便重點以竹的節與節之間作為門柄的雛形，門柄貫徹我們的設計，遠看簡單，近看就會發現觸得到的線條和心思。

如果有興趣訂購，歡迎告訴我們訂購數量、並提供門的材質、厚度和照片，把這個香港設計、日本製造的成品帶回家！