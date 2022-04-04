Watches & Wonders 2022：三款新推出兩地時間腕錶，輕鬆與瑞士時間同行！

Facebook 有一個令人既愛又恨的功能，就是會提醒你當年今日你 Post 過甚麼。人總是在失去時才會懂得珍惜，當年很多香港鐘錶媒體要飛到瑞士去錶展時都有不少怨念，時差呀、天氣呀、伙食呀、排得滿滿的時間表呀等等；這些年間兩大錶展轉戰線上或取消，令人不期然想念當初嫌棄的那個微溫的蝦餃燒賣飯。

今年多個國家已與病毒共存，Watches & Wonders 舉辨實體錶展，香港媒體沒有參與，只能透過外媒或業內人士提供會場實況。這時候，能展示兩地時間的腕錶是最好幫手。

今年 Watches & Wonders 上亦出現不少兩地時間腕錶，Parmigiani 是其中一員。TondaPF 系列於2021 年九月面世，推崇純粹至簡，是品牌目前最為簡潔的時計系列。剛剛出爐、全球首創的追針兩地時間腕錶 Tonda PF GMT Rattrapante，將複雜腕錶功能與簡約的設計共冶一爐，簡單來說就是把追針功能應用在顯示兩地小時的指針上。

新作摒棄華而不實的裝飾，強調設計美學、輪廓的比例，錶面上亦沒有多餘的裝飾，腕錶採用口徑 40 毫米的不鋼錶殼，飾以鉑金滾花式錶圈，襯以米蘭藍色格狀大麥粒飾紋錶盤，內置品牌自家 PF051 自動機芯，備 48小時動力貯備。

品牌將追針計時功能更發揚光大，應用於兩地時間的顯示上。市面上的GMT 時計多會同時出現兩根時針顯示兩地時間，一根顯示當地時間，另一根則顯示原居地時間。這枚腕錶亦一樣，兩根一金一銀的時針清晰見於錶面上，特別之處是只在佩戴者需要顯示兩地時間時才出現，否則可將其重疊在一起，使錶面觀感上更簡約。這個功能全靠 8 點鐘位置的按鈕，只需輕輕一按，用來顯示當地時間的指針便會向前跳動，讓下方的指針顯露出來以顯示原居地時間。要還原，只要按於錶冠位置的按鈕，一切回歸基本，與雙秒追針計時一樣。