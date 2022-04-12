Watches & Wonders 2022：你偏愛優雅風還是運動風？3款話題性極高的鏈帶錶推介！

這兩年我比較常戴鏈帶錶，容易清潔消毒（當然也不是直接噴酒精），洗手時亦不怕弄濕。一般覺得配備鏈帶的腕錶多偏向運動風格，但其實很多品牌都推出了優雅的鏈帶錶選擇，佩襯西裝或晚禮服一樣好看。今年 Watches & Wonders 就有不少話題性極高、動靜皆宜的鏈帶錶。

Vacheron Constantin 今年於錶展推出多款新作，但個人印象最深刻的是一枚全金色的復刻腕錶。品牌慶祝創立 222 周年，重新演繹於 1977 年推出、由瑞士著名鐘錶設計師 Jorg Hysek 加持的傳奇腕錶，新作 Historiques 222 設計完全參照舊版 ref. 44018，再度重溫七十年代的美好時光。直徑 37 毫米黃金錶殼展現貴氣，右下角 5 點鐘位置飾有 Maltese cross 標誌，與黃金鏈帶是一體化設計。

新作外表與經典舊作雷同，但機芯當然更精益求精，透視於錶背藍寶石玻璃錶鏡的 Cal. 2455／2 為腕錶提供 40 小時動力貯備，鑑於此機芯比舊款採用的尺寸細小，因此有空間讓日曆窗位置稍稍向內移，令錶盤外緣刻度圈更加清晰；腕錶擺陀專為這新作而設，上面刻有 222 的標記。

雖然腕錶不是現代設計，但半點不俗氣，看起來反而更添韻味，不失時尚美，可見此經典設計歷久常新。錶圈上綴以凹槽裝飾，配以長條形指針，簡單純粹。

詳情可查詢：https://www.vacheron-constantin.com