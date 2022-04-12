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12/04/2022

Watches & Wonders 2022：你偏愛優雅風還是運動風？3款話題性極高的鏈帶錶推介！

#Rolex #Watch #腕錶 #手錶 #Vacheron Constantin #A. Lange & Söhne #Watches & Wonders 2022 #鏈帶錶
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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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　　這兩年我比較常戴鏈帶錶，容易清潔消毒（當然也不是直接噴酒精），洗手時亦不怕弄濕。一般覺得配備鏈帶的腕錶多偏向運動風格，但其實很多品牌都推出了優雅的鏈帶錶選擇，佩襯西裝或晚禮服一樣好看。今年 Watches & Wonders 就有不少話題性極高、動靜皆宜的鏈帶錶。

 

Historiques 222

Photo Courtesy of Vacheron Constantin

 

　　Vacheron Constantin 今年於錶展推出多款新作，但個人印象最深刻的是一枚全金色的復刻腕錶。品牌慶祝創立 222 周年，重新演繹於 1977 年推出、由瑞士著名鐘錶設計師 Jorg Hysek 加持的傳奇腕錶，新作 Historiques 222 設計完全參照舊版 ref. 44018，再度重溫七十年代的美好時光。直徑 37 毫米黃金錶殼展現貴氣，右下角 5 點鐘位置飾有 Maltese cross 標誌，與黃金鏈帶是一體化設計。

 

Photo Courtesy of Vacheron Constantin

 

　　新作外表與經典舊作雷同，但機芯當然更精益求精，透視於錶背藍寶石玻璃錶鏡的 Cal. 2455／2 為腕錶提供 40 小時動力貯備，鑑於此機芯比舊款採用的尺寸細小，因此有空間讓日曆窗位置稍稍向內移，令錶盤外緣刻度圈更加清晰；腕錶擺陀專為這新作而設，上面刻有 222 的標記。

 

Photo Courtesy of Vacheron Constantin

 

　　雖然腕錶不是現代設計，但半點不俗氣，看起來反而更添韻味，不失時尚美，可見此經典設計歷久常新。錶圈上綴以凹槽裝飾，配以長條形指針，簡單純粹。

 

Photo Courtesy of Vacheron Constantin

 

詳情可查詢：https://www.vacheron-constantin.com

 

 

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