時尚職場女性腕錶好選擇！Hermes、BVLGARI知性款式，呈現低調優雅氣質！

對於在職場上爭分奪秒的女士而言，一枚精準的腕錶除了用作讀時，亦是 total look 的配飾，能展現品味與個性。男士會研究別人腕上佩戴著甚麼時計，其實女士雙眼亦不止會看包包，精心挑選的腕錶也許更能表現幹練的職場女性獨立自主的氣質。

德國高級製錶品牌 A. Lange & Söhne 絕對是職業女性的好選擇，來說一點歷史：德累斯頓製錶師 Ferdinand Adolph Lange 於1845年創立自己的製錶廠，為薩克森的製錶業奠下基石，經過第二次世界大戰的洗禮，他的曾孫 Walter Lange 於1990年重整旗鼓，開始了 A. Lange & Söhne 復興之路。品牌對精湛工藝的不懈追求，孕育出獨具韻味的腕錶臻品；同時，品牌對其作品的製作非常認真，全部搭載由手工精心修飾、並經兩次組裝的自家機芯，以確保腕錶的品質及精準度，即是說，寧願以雙倍時間造一枚錶，而不會為求銷量而妥協。

Lange 1 是品牌極具標誌性的腕錶系列，而讓女士將日月星辰盡收手中，Lange 1 Moon Phase 以月相功能顯示展現複雜的天文裝置，準確追蹤平均為 29 天 12 小時 44 分 3 秒的月球周期，且每隔 122.6 年才與真實朔望月周期相差一天。錶面佈局形象鮮明，雖不對稱但仍展示出平衡美學，偏心式錶盤以時、分兩針顯示時間，備品牌經典的大日曆顯示，置於其下的分別是動力貯存顯示，和月相顯示及日／夜顯示功能。

腕錶內置配備月相顯示的第二十款朗格自製機芯， L121.3 型機芯提供 72 小時動力貯備。備三個款式，包含 18K 白金錶殼配黑色錶面、18K 玫瑰金錶殼配銀白色錶面，以及鉑金錶殼配銀灰色錶面，皆呈現出低調而優雅的氣質。

詳情可查詢：https://www.alange-soehne.com/hk-en