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11/07/2022

沒有最薄只有更薄！Richard Mille、Piaget和BVLGARI，誰是今期超薄之王？

#Piaget #Richard Mille #Bvlgari #Watch #腕錶 #手錶 #最薄腕錶 #RM UP-01 Ferrari #Octo Finissimo Ultra
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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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　　不少腕錶品牌都追求超薄，推出不計其數的纖薄機械腕錶，令錶迷趨之若鶩。其中，特別受人矚目的要數沒有最薄只有更薄的Piaget 跟 BVLGARI。最近，「最薄」機械腕錶的紀錄又被打破了，這次的「健兒」是 Richard Mille，在 BVLGARI 推出 1.8 毫米最薄機械腕錶紀錄後幾個月就以 1.75 毫米的厚度取勝。

 

Photo Courtesy of Richard Mille

 

回顧Piaget 的Altiplano Ultimate Concept

 

Photo Courtesy of Piaget

 

　　回顧近幾個月的超薄腕錶，Piaget 今年在 Watches & Wonders 中推出新款 Altiplano Ultimate Concept 系列超薄腕錶，手動上鍊，品牌將大多數腕錶的四層結構：錶圈及錶鏡、錶盤、機芯和底蓋融合以減少佔用空間，將機芯橋板、錶盤和指針設置在一邊，另一邊是錶背、機芯主夾板和錶圈，創造出僅為 2 毫米厚度的時計。Altiplano Ultimate Concept 其實於早幾年的 Watches & Wonders 首次亮相，其後品牌再為之改良，於兩年後讓它成為適合日常佩戴的腕錶，並在 2020 年拿下了 GPHG 的「金指針獎AIGUILLED’OR 」。

 

Photo Courtesy of Piaget

 

　　今年新錶的錶面以浪漫星夜示人，搭配深藍色鱷魚皮錶帶，著重美感甚於稱霸武林，錶面上可見資訊性的小細節：標誌著首款 Altiplano Ultimate Concept 問世的時間「7:47」、2:30 位置的小視窗中印有 Altiplano Ultimate Concept 腕錶的生日「2017年2月7日」、棘輪上刻有「LaCôte-aux-Fées」字樣以及製錶廠的 GPS 坐標。腕錶配備直徑 41 毫米高科技鈷基合金錶殼，與經過噴砂處理的暗岩藍色 PVD 底板相映成趣；經緞面拉絲處理的底蓋、錶圈和錶耳與經拋光處理的錶環形成鮮明對比。

 

Photo Courtesy of Piaget

 

 

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