沒有最薄只有更薄！Richard Mille、Piaget和BVLGARI，誰是今期超薄之王？

不少腕錶品牌都追求超薄，推出不計其數的纖薄機械腕錶，令錶迷趨之若鶩。其中，特別受人矚目的要數沒有最薄只有更薄的Piaget 跟 BVLGARI。最近，「最薄」機械腕錶的紀錄又被打破了，這次的「健兒」是 Richard Mille，在 BVLGARI 推出 1.8 毫米最薄機械腕錶紀錄後幾個月就以 1.75 毫米的厚度取勝。

回顧Piaget 的Altiplano Ultimate Concept

回顧近幾個月的超薄腕錶，Piaget 今年在 Watches & Wonders 中推出新款 Altiplano Ultimate Concept 系列超薄腕錶，手動上鍊，品牌將大多數腕錶的四層結構：錶圈及錶鏡、錶盤、機芯和底蓋融合以減少佔用空間，將機芯橋板、錶盤和指針設置在一邊，另一邊是錶背、機芯主夾板和錶圈，創造出僅為 2 毫米厚度的時計。Altiplano Ultimate Concept 其實於早幾年的 Watches & Wonders 首次亮相，其後品牌再為之改良，於兩年後讓它成為適合日常佩戴的腕錶，並在 2020 年拿下了 GPHG 的「金指針獎（AIGUILLED’OR） 」。

今年新錶的錶面以浪漫星夜示人，搭配深藍色鱷魚皮錶帶，著重美感甚於稱霸武林，錶面上可見資訊性的小細節：標誌著首款 Altiplano Ultimate Concept 問世的時間「7:47」、2:30 位置的小視窗中印有 Altiplano Ultimate Concept 腕錶的生日「2017年2月7日」、棘輪上刻有「LaCôte-aux-Fées」字樣以及製錶廠的 GPS 坐標。腕錶配備直徑 41 毫米高科技鈷基合金錶殼，與經過噴砂處理的暗岩藍色 PVD 底板相映成趣；經緞面拉絲處理的底蓋、錶圈和錶耳與經拋光處理的錶環形成鮮明對比。