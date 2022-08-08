為夏季滑浪、潛水、遊船河作準備！3款潛水腕錶推介，抵禦深度水壓、點綴夏日活力！

大暑過了之後下了幾天雨，天氣稍涼但依然相當炎熱，有陽光最好直奔海灘，在海水中暢泳降溫，或去遊個船河玩玩wake surf，在現今熱愛「打卡」的時代，show off 一下自然少不了，除了健美的身材及 trendy 的泳裝，當然少不了一枚精心挑選的潛水腕錶！

#1為悶熱的夏日送上繽紛色彩：Breitling Superocean

Breitling 今年夏天推出新款 SuperOcean 腕錶，為悶熱的夏日送上亮麗的色彩。早前品牌邀請Jeffrey 魏浚笙、Angela 袁澧林、Sofiee 吳海昕、Martin 王智騫及 Kenji 范麒智出席活動，展示全新 Superocean 系列腕錶的活力及時尚感。

新款 Superocean 腕錶有四個錶殼尺寸作選擇，男女皆宜，由 46 毫米、44 毫米、42 毫米到 36 毫米一應俱全。配備不銹鋼、不銹鋼配紅金及青銅三種金屬材質的錶殼款式，青銅版本更採用了特殊合金，耐腐蝕性，但隨著時間的流逝仍會因佩戴者身體本身而產生微妙的色澤變化，使腕錶獨一無二。色彩繽紛的設計令人心情愉快，除了百搭的黑色、白色、藍色、綠色外，亦有土耳其藍、橙色、啡色等。錶帶選擇方面，備有運動型橡膠和三排式金屬錶鏈，均搭配折疊扣，佩戴者可微調多達 15 毫米，方便佩戴於水母衣或潛水服上。

功能方面，Superocean 全新腕錶防水性能達 300 米，配備寬型指針和 Super-LumiNova® 螢光塗層時標，即使在較暗的水中亦能清晰可見。防刮陶瓷錶圈在44 毫米、42 毫米及 36 毫米尺寸款式上都是單向旋轉，而 46 毫米的錶圈則是雙向的，搭以獲得專利的安全鎖。全部款式皆內置百年靈 17 型自動機芯，為腕錶提供大約 38 小時的動力貯存。

詳情可查詢：https://www.breitling.com