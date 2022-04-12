「若我是國際品牌老闆，也不會選擇在香港再開店？」風光一時的時裝品牌能在哪個國家找到第二春？

當我以為時裝品牌Off—White的人氣已經漸走下坡，尤其在創辦人Virgil Abloh去世的打擊下，似乎已經成了大局，難以再突破五年前成績。不過世事無絕對，以為Off-White就會從此放慢品牌發展步伐，去年9月就在烏克蘭基輔開設了第一間東歐分店，而上個月在石油大國科威特亦開了第三間中東分店。從他們這個部署來看，相信是知道在日韓歐美等時裝重鎮的生意已經難以突破，才會選擇在一些時裝文化落後的國家進行擴張。而他們的經濟發展亦因為比發達國家遲起步，人民所接觸的潮流時尚亦會隨著生活指數上升而遞增，消費意欲和能力自然會直接受到影響，才可以造就Off—White這些曾風光一時的品牌在中東或東歐國家尋找到第二春。

其實打從90年代之後，很多品牌已經朝這個方向方展，當年亞洲時裝產業比歐美遲起步，除了日本東京時裝及潮流文化最早成形，之後便到香港。Joyce Ma於70年代在文華開設的JOYCE時裝店、80年代的The Swank Shop、國際品牌於80年代開始進駐香港開店、香港時裝設計師協會成立、香港成衣出口、香港歌影娛樂和傳媒行業發展蓬勃，都直接讓香港人吸收了大量時裝文知識及養份，亦令香港成為另一備受國際品牌重視的發展區域。而今日的上海，成都或深圳，其實就是昔日香港，中國雖然已脫離發展中國家行列，現今已經有不少設計師品牌和名店林立，但內地的時裝文化根基仍在萌芽，很多都是剛剛起步去追逐潮流文化，這個缺口，正正造就了Maison Margiela在內地潮流界深受歡迎原因之一。而因為當年香港的時裝人已經擁有過Martin Margiela的設計，縱使今日John Galliano能夠讓Maison Margiela發光發亮，都已經難以再激起香港時裝人的熱情。另外時裝品牌Jil Sander、Marni和Lemaire的情況亦一樣，OTB集團於上個月在上海開設的四間名店，包括Maison Margiela、Jil Sander、Marni和Amiri，便成為一時佳話，亦引證了這些品牌在內地的受歡迎程度，而一向低調的Lemaire，都剛剛在小紅書開設了帳號，看來是部署在內地開店。

當然，品牌的設計是否能夠迎合當地市場亦很重要，像Maison Margiela、Jil Sander或Lemaire這些品牌貿然走到中東開店是必死無疑，因為那些油王富二代，又怎會喜歡這些設計平淡的品牌。所以為甚麼Virgil Abloh設計的Louis Vuitton男裝在中東這麼好賣，連帶他的Off—White也能夠受惠，正因為中東是品味特殊市場。但中東和內地相比起香港這個已死市場，我是國際品牌老闆，也不想在香港再開店。