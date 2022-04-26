香港開實體店是死路一條？高昂租金是香港人送給香港的一個咀咒

已經很久沒有逛PMQ和利時商場，早前和朋友去了一趟，實在感觸良多，這個曾經被視為集創意文化於一身的人氣地標，如今竟然門可羅雀，冷清得叫人傷感。有人早已意興闌珊離場，而留下來的店舖，十居其七都不能吸引到我（利申：我的個人喜好不代表大眾）。而尖沙咀利時商場就更加是重災區，情況慘不忍睹。疫情未發生之前，PMQ和利時的狀況已經不理想，現在就更雪上加霜，而營運手法一直為人詬病的PMQ，可能不想步利時後塵變成死場，加上得到政府防疫基金支助，在早前終於慷慨地向租戶大幅度寬減租金直至今年9月。

雖然香港營商環境每況愈下，但我依然相信有不少人以擁有自己店舖為夢想，而商舖租金下調這誘因就更令這些人加速步伐達成夢想，在結業潮的同時，的確有不少小店在各區誕生，主要都是一些精品咖啡店，自家品牌服飾店寥寥可數。

夢想型的年輕人當然不太向錢看，但香港始終是一個極度現實主義社會，在香港經營實體店，沒有人能逃得過業主魔掌，一直以來，高昂租金都是香港人送給香港的一個咀咒。今天因為疫情他們可以寬減你30%租金，他朝一日和內地通關，也可以毫不留情地加你40%租金，羊毛出自羊身上，租金成本又再轉嫁到消費者，問題永無止境沒完沒了，這就是香港最真實一面，而香港最悲哀的，是我們的毀滅能力遠超我們的創造能力，可以不費吹灰之力毀滅所有東西和行業，由設計師小店、媒體、餐廳、健身中心到國際品牌旗艦店，都可以一夜之間在香港從此消失。

香港的問題，已經不是甚麼正能量和正面態度能夠解決，那劣根性貪婪一天不除，我們都不會有好日子過，香港都不會再有進步。除了"God bless you"，我都不知還有甚麼說話可以跟香港人說。