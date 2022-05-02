品牌企業與皮草割席是真情還是假義？

當全世界都在宣揚禁用動物皮草訊息，在民間社會壓力下，加上市場需求減少，很多國際品牌都宣佈停用動物皮草，而以皮草設計聞名時裝界的Fendi更宣佈正研發一種可持續皮草物料，希望可以減少對生態及環境造成傷害。

乍看下，予人感覺好像很有企業責任，但在新聞稿內他們卻沒有提及會在未來日子停用真皮草，相信是為自己盤生意留後路吧。同一時間，善待動物組織PETA亦宣佈著名網店Moda Operandi已經停止採購任所有名牌皮草服飾，甚至連鱷魚皮、蛇皮和駝鳥皮製品都一概停止採購。消息當然令到PETA及愛護動物人士鼓舞，但事實又真的如大家所想，企業品牌和大公司個個都良心發現嗎？

很多人都忽略了一點，就是進出口管制。隨著各國日漸收緊空運管制，很多國家已經列明禁止入口動物毛皮，做生意的品牌企業都要取得當局發出的許可證，才可以進出口動物毛皮製品，手續繁複。另外打入口稅及扣關等因素，其實亦大大影響品牌做皮草外銷生意意欲。著名二手買賣平台Vestiaire Collective便因為進出口管制問題，所以只准許當地買家購買當地賣家的動物毛皮服飾產品，令不少想促成交易的賣家和買家都感到沮喪。而這些國際大公司，亦不願意冒險承擔扣關或被海關沒收風險，在報關資料隱瞞動物毛皮這敏感字眼，所以最乾手淨腳，就是不去碰這些動物毛皮製品，以免卻更多麻煩。

Marketing就是marketing，國際品牌懂得形象包裝，固然亦懂得語言藝術，用言行去討好巴結社會大眾，是否發自內心，又有幾多消費者會在乎？