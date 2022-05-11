CELINE的創意總監Hedi Slimane是時裝界的小學雞？

時裝界和娛樂圈一樣，充斥大量醜陋人性和權力鬥爭，甚麼不和傳聞、法庭案件與抵制行動沒完沒了。而疫情並沒有令時裝界靜下來，因為有人的地方就必然有gossip。去年12月業界人士都在討論Celine創作總監Hedi Slimane和《Vogue》鬧翻臉的傳聞，雖然雙方都沒有公開發表任何言論，但繼2022春夏女裝系列之後，品牌剛剛發表的2022秋冬系列，在《Vogue》的runway網頁亦不見蹤影。看來不用多說，他們之間的不和傳聞已經呼之欲出。

據業界知情人士透露，起因是Hedi Slimane深深不忿好友兼法國《Vogue》前主編Emmanuelle Alt於去年5月被Condé Nast解僱，繼而對Condé Nast以及Anna Wintour作出報復行動，行動包括不發出時裝騷邀請函、不投放廣告以及不再提供任何sample拍攝。雖然Anna Wintour和Hedi Slimane一直沒有深仇大恨，但因為今日Anna Wintour已掌管所有國際版《Vogue》的內容方針話事權，絕對權傾朝野，要騁請或解僱一名主編又怎可能不關她的事。老實說，行內人都知道Anna Wintour和Hedi Slimane不是善男信女，Anna Wintour和設計師翻臉都不是第一次，Azzedine Alaia尤其經典；Hedi Slimane和媒體翻臉亦不是第一次，當年公開斥責時裝評論員Cathy Horyn也夠經典。Hedi Slimane跟前僱主開雲集團鬧上法庭事件，就更凸顯其不成熟處事態度和性格。

時裝媒體和時裝品牌本來是唇齒相依，品牌要靠媒體支持才有曝光率和宣傳推廣，媒體需要有品牌廣告支持才有穩定收入，將關係撕裂，對任何一方都沒有好處。但現在Hedi Slimane因一時之氣，竟然把朋友的私事變成自己跟媒體翻臉的導火線，身為國際品牌創作總監完全不顧全大局，這行為也太幼稚了吧！不過最令我費解是Celine作為LVMH旗下一個大品牌，Hedi也得要向品牌行政總裁 Severine Merle匯報重大決策，要抵制《Vogue》這重要決定，行政總裁又怎可能准許如斯不智行為，除非，可能只有一個，Hedi Slimane在Celine的合約上，有被賦予了除Bernard Arnault外任何人都不能凌駕的至高權力。