這把Gucci x adidas雨傘沒有鑲滿水晶，也不是頂級布料，還不防水！卻叫價逾萬元？名牌奢侈品是怎麼一回事？

百物騰貴，現在買一個麵包也要二三十元，更遑論是衣服鞋襪。有牌子的，動輒過千元，頂尖國際名牌就更不在話下，年年加價是例行公事，有些更誇張一年可以調高三次零售價。商業市場一賣一買本來是你情我願，誰叫我們都被物質牽著鼻子走。但需求還需求，營商者就是否可以為滿足市場需求而肆無忌憚將商品價格提高，包裝成他們口中的所謂奢侈品？奢侈品我們看過不少，理應沒有甚麼可以再令我們大驚小怪，但最近Gucci和adidas最新聯名系列的一把名牌傘，卻真的令全世界人大開眼界，尤其是內地14億中國人。因為這把傘竟然索價11,100人民幣，而且是一把不防水的傘。

奢侈品的定義，是用最頂級的材料，最卓越的手工，最與眾不同的設計三者結合而成。富婆花數十萬到過百萬買一件高級訂製，得到的就一件用上數百小時人手縫製的工藝品，珠寶首飾如是。但Gucci這把傘，沒有鑲滿水晶，沒有甚麼頂級布料，所用的物料，只是一般普通的棉麻混紡布料印了logo圖案，那手柄更只用了樺木這種廉價木材製造，標售11,100人民幣，不是應該用黑胡桃、柚木、黑檀木或花梨木這些上等木材，才對得起消費者，對得起這個售價嗎？另外因為匯率波動加上運輸成本及關稅影響，這把傘在內地的售價比歐洲高出四千港元，所以內地網民反應才會這麼大。以事論事，就算以990歐元計算，這把傘也不值8320港元，但值得與否，看來已經不是我們消費者能夠定奪，今日的國際品牌，都已經有他們的一套定價法則，像Hermès這些頂級品牌，32萬港元一副全人手製真皮麻雀完全顛覆奢侈品定義，次一級的Prada和Balenciaga，亦不遑多讓推出過很多所謂「奢侈品」，例如售價4000港元的Prada不鏽鋼水壺。如果一件奢侈品的零售價是從品牌級數與製作成本中計算出來，Gucci這把廉價樺木太陽傘究竟是怎樣得出一個不廉價的售價？

過分揣測國際大品牌存在不良營商手法，或許太過片面，但總覺得他們都在愚弄著消費者，在合謀推高奢侈品價格。他們的所謂明碼實價，真的與每件所謂奢侈品的實際價值成正比嗎？