時裝品牌聯名氾濫成災！將兩個品牌Logo圖案重新包裝披在身上，有甚麼意義？

自從1998年Jil Sander和Puma破天荒合作，及後1999年Junya Watanabe和Nike推出首個聯名運動鞋設計，就好像打通了時裝品牌任督二脈，這廿多年間，聯名系列一個接一個，更發展到甚麼三方及四方聯名，創意無窮無盡。因為有商機與利潤，所以就連高不可攀的Chanel，於2017年也史無前例加入陣營，與adidas及潮人Pharrell Williams推出聯名運動鞋。

然後再演變到超級品牌LV與街牌Supreme合作，到最近期連Fendi和Versace這兩大國際品牌亦推出聯名系列，還有Balenciaga和Gucci爭相與adidas推出聯名。當大家仍未消化這一大堆聯名設計之際，剛剛又再傳出Fendi將會和Marc Jacobs在今年9月推出下一個聯名系列。

其實今日的所謂聯名，只不過是將彼此的logo圖案重新包裝然後披在自己身上，毫無意念和創意可言，所以品牌與品牌之間的合作，其中一方都必需擁有鮮明辨認度的logo圖案，才能夠符合被挑選條件，亦能夠確保賣到錢，因為市場最有購買力那群消費者，都是Logomania的狂熱愛好者。所以像Jil Sander和Marni這類辨認度低的品牌，永遠都不會被Fendi或Gucci垂青。雖然Marc Jacobs本身亦沒有很標誌性logo設計，但我相信促成合作主要原因，是因為Fendi和Marc Jacobs同屬LVMH集團旗下，而疲弱的Marc Jacobs極需要尋求增長動力。五年前LVMH老闆Bernard Arnault更曾經因為擔心Marc Jacobs前景而表態，雖然近年Marc Jacobs經過業務精簡及重組後漸見起色，但相比起LVMH旗下品牌的業績仍有相當距離，今次LVMH明顯是想借助Fendi的標誌性logo為Marc Jacobs提升人氣。其實不用等到9月，心水清的人都會估到有甚麼logo圖案設計。

我不反對聯名，但純粹為賺錢而整個logo圖案設計出來敷衍了事，這種所謂聯名除了膚淺的商業價值，還有甚麼意義可言？如果品牌彼此之間的所謂互相欣賞，原來就只得這個低級程度，連去鑽研及解構彼此剪裁精髓都懶得花時間，這些聯名設計，其實一個也嫌多。