Fashion
More Than Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

10/06/2022

時裝品牌聯名氾濫成災！將兩個品牌Logo圖案重新包裝披在身上，有甚麼意義？

#Chanel #聯乘 #Fendi #Nike #LV #LVMH #Fashion News #Gucci #Marc Jacobs #Supreme #Balenciaga #Pharrell Williams #Versace #時裝 #Puma #時尚 #Jil Sander #Junya Watanabe #標誌
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ivan Lau

    Ivan Lau

    劉君孟（Ivan Lau），本地資深傳媒人兼形象造型師。被喻為本地新派人氣時裝專欄作家，文筆一針見血，愛以時裝業界之二三事來諷刺時弊。文章散見Yahoo、Roadshow、《Cosmopolitan》、《經濟日報》、《嘉人Marie Claire》和《ELLE》等等。

    More Than Fashion

    逢周一更新

 

　　自從1998年Jil Sander和Puma破天荒合作，及後1999年Junya Watanabe和Nike推出首個聯名運動鞋設計，就好像打通了時裝品牌任督二脈，這廿多年間，聯名系列一個接一個，更發展到甚麼三方及四方聯名，創意無窮無盡。因為有商機與利潤，所以就連高不可攀的Chanel，於2017年也史無前例加入陣營，與adidas及潮人Pharrell Williams推出聯名運動鞋。

 

　　然後再演變到超級品牌LV與街牌Supreme合作，到最近期連Fendi和Versace這兩大國際品牌亦推出聯名系列，還有Balenciaga和Gucci爭相與adidas推出聯名。當大家仍未消化這一大堆聯名設計之際，剛剛又再傳出Fendi將會和Marc Jacobs在今年9月推出下一個聯名系列。

 

　　其實今日的所謂聯名，只不過是將彼此的logo圖案重新包裝然後披在自己身上，毫無意念和創意可言，所以品牌與品牌之間的合作，其中一方都必需擁有鮮明辨認度的logo圖案，才能夠符合被挑選條件，亦能夠確保賣到錢，因為市場最有購買力那群消費者，都是Logomania的狂熱愛好者。所以像Jil Sander和Marni這類辨認度低的品牌，永遠都不會被Fendi或Gucci垂青。雖然Marc Jacobs本身亦沒有很標誌性logo設計，但我相信促成合作主要原因，是因為Fendi和Marc Jacobs同屬LVMH集團旗下，而疲弱的Marc Jacobs極需要尋求增長動力。五年前LVMH老闆Bernard Arnault更曾經因為擔心Marc Jacobs前景而表態，雖然近年Marc Jacobs經過業務精簡及重組後漸見起色，但相比起LVMH旗下品牌的業績仍有相當距離，今次LVMH明顯是想借助Fendi的標誌性logo為Marc Jacobs提升人氣。其實不用等到9月，心水清的人都會估到有甚麼logo圖案設計。

 

　　我不反對聯名，但純粹為賺錢而整個logo圖案設計出來敷衍了事，這種所謂聯名除了膚淺的商業價值，還有甚麼意義可言？如果品牌彼此之間的所謂互相欣賞，原來就只得這個低級程度，連去鑽研及解構彼此剪裁精髓都懶得花時間，這些聯名設計，其實一個也嫌多。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應
更多More Than Fashion文章

You May Also Like

#Chanel #聯乘 #Fendi #Nike #LV #LVMH #Fashion News #Gucci #Marc Jacobs #Supreme #Balenciaga #Pharrell Williams #Versace #時裝 #Puma #時尚 #Jil Sander #Junya Watanabe #標誌
More on Fashion

Fashion Columnists

More
放大顯示
周一加油站

Wander in Art
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk