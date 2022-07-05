明明創意十足，卻進步得比別人慢？一台Maison Margiela的扭蛋機已將香港比下去？

好多人都話香港人頭腦靈活且轉數快，最會做生意，真是這樣嗎？曾幾何時的確是，但今日情況大家心中有數。眼見現在的中國大陸，有時候我是不得不佩服國內的年輕人才，或許你會認為他們最喜歡抄襲別人，這個我不否認，但南韓有今日經濟成就，都是從抄襲別人得來，設計師Virgil Abloh和Demna Gvasalia何嘗不是抄出成就來。我們香港，不是欠缺創意人才，但往往都是走得比別人前，進步得比別人慢，甚至往後退步。

早前國內Maison Margiela為再次慶祝520活動，特別設計了一台非常精美的限量版扭蛋機，這台扭蛋機不設公開發售，但只需購買手袋及其他產品金額滿18,000人民幣便可以獲免費送赠。這台機當然引起哄動，有不少人更為了想得到這台扭蛋機才走去購物，瘋狂程度可想而知。520在國內被稱為網路情人節，其實這個活動在去年已經舉行，那個白色木製密碼箱限量禮盒便成功吸引大量顧客到專門店消費。

今年農曆新年，Maison Margiela亦設計了一部限量版菲林相機，同樣是購買指定金額產品才獲送赠，反應亦非常熱烈。香港門店雖然都有這些禮品，但負責構思的，其實是Maison Margiela母公司OTB集團在上海的亞太區總部員工。你可能會覺得用贈品去催谷銷售這手法已經不是新鮮事，對呀，我們香港絕對稱得上是這行銷手法的始作俑者，早在2009年，當時仍然由I.T營運的Maison Martin Margiela安蘭街專門店，為慶祝開店三周年便設計了一盒全白色麻雀，消費者只要購買該季秋冬系列產品滿港幣8,999便免費送贈，這次活動在當年成為本地時尚圈熱話，而時至今日這盒麻雀在二手市場依然有價有市，堪稱經典之作。

香港人曾經是走得多前，創意曾經是多厲害，這是鐵一般事實，但我們捉到鹿不懂脫角亦都是事實，本來是開創先河，但當年I.T並沒有在MMM身上好好加以運用，多年來，他們唯一有持續在自家品牌Aape身上沿用這手法，而Aape能夠成為I.T集團的獨角獸，這種能夠帶動消費者情緒的推廣應記一功。但他們之外，只偶爾看到有品牌會送贈一些微不足道的水杯或毛巾，正所謂「小財唔出大財唔入」，而香港人的缺點，往往就是因為過於計算成本而做不成大事，一句「沒有budget」已淪為香港職場上詬病，更遑論再花精神時間去探究消費者的心理與行為。人家現在不但比我們不惜工本，更看透消費者藉二手市場炒賣圖利心態進行有目的消費（該扭蛋機在二手平台閑魚已炒至8000人民幣），將原本是我們的東西發揚光大同時連本帶利賺回來。今日Maison Margiela在國內的銷售手法，明顯就是仿傚當年I.T，但我們走得前又如何，人家那台不惜工本的扭蛋機，已經徹底將我們香港人比下去。