30+女性要學！盤點孫藝珍出嫁及日常造型：優雅不失經典，穿出迷人氣質

最近女神孫藝珍終於與男神玄彬結婚了，身邊所有人都為他們帶著祝福，實在是天造地設的一對！這對金童玉女的喜事，總算為紛亂的世界添上一抺光彩。老實說，在《愛的迫降》並沒有特別喜歡孫藝珍，只是覺得是一位很優雅的「漂亮姐姐」，直到翻看她的舊照，再到最近的結婚照，都驚為天人！「孫仙」的外號就這樣鍊成，韓國居然有這樣一副不吃人間煙火的面孔，也就引起了對她的好奇和興趣。

孫藝珍自小便是美人胚子，可她還不是一般的美，如果非要形容，那就是絕對「清純」，被韓國演藝圈稱為「初戀臉」的代表、也是第一代國民女友。自從演出了《假如愛有天意》後，她便沉寂了好一陣子，直到2018 演出《經常請吃飯的漂亮姐姐》人氣再度飆高，再和玄彬合作電影《極智對決》、《愛的迫降》，一劇定情，更立即去到人氣最高點！幸福來得讓粉絲驚喜又突發，先看看孫藝珍4個婚紗造型，都展現出她絕美氣質，羨煞旁人。

第一套是貴為Valentino形象大使，為品牌拍攝的婚紗造型，由Pierpaolo Piccioli設計的薄紗嫁衣，配搭半透明長袖sheer top、上面是精緻的刺繡、若隱若現，呈現出優雅迷人的感覺。

第二套是韓牌Bride and You的高領白色長裙，雖不是正式的嫁衣，卻別有一番味道，用料是Organza，貴氣得來帶點爽朗，簡約的設計適合喜歡中性低調的新娘，盡顯個人魅力，午餐宴會穿上這類風格也不錯。

第三套是人所皆知的Vera Wang 2020春季婚紗系列，更出現在婚照上，上身不對稱的剪裁倍添時尚感，配上輕薄的布料、完美修飾身形，給人柔美性感的形象，就如仙女下凡般，氣質滿滿。

最後一套也是我最喜歡的，正是Elie Saab背心刺繡飾婚紗！自己的婚禮也是選了Elie Saab，它的細節總能給人眼前一亮的感覺！孫藝珍非常適合這樣的造型，垂直幼細的肩帶、低胸設計卻又不會太暴露，優雅得來不失經典，讓她看起來更迷人。

在私底下孫藝珍對穿搭也非常講究，絕對值得讓30+女性學起來！平常出席活動或在戲劇中，都不難發現她喜歡穿白色，無論是襯衫、西裝外套、休閒服，她都駕馭得非常好，更不時透露性感曲線，給人純淨無暇的好印象；襯衫也是她非常喜歡的造型，能造出千變萬化的配搭，看似簡單，其實功力深厚，一起好好向她學習吧！