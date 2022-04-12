2022春夏四大Fashion Trend！今個夏日，遊走在高級時尚與性感之間

這陣子都喜歡到郊外去，親近一下大自然、遠離繁囂！雖然只是4月，但陽光明媚、海灘上擠滿人群，夏日彷佛已經來臨！衣櫥也換了季，把輕薄舒適的衣料都一一放上身，以簡約、淡雅、療癒為主，最重要是讓自己自在，不怎樣理會潮流，原來2022春夏早跟我們的穿衣風格不謀而合。

這個2022是風雨過後的春荀，整個世界都回復了一點生機生氣（除了我們的城市），透過穿搭風格，大家都希望找到內心的愉悅與平靜。我整理出4個大熱的2022春夏時尚指標，既舒適實穿、又能夠顯出性感優雅，相信能為你帶來一點參考價值！

1. 極致簡約色系

這是我每星期都會穿的風格，從頭到腳一身的白、已經成為慣常，讓我有非常舒適的感覺，不只是時尚趨勢，也絕不會出錯。它能給你一種回歸本質的感覺，永遠讓自己的心保持純淨、溫暖，也許就是極簡主義最大的特色。今季Alexander McQueen、Hermès與Fendi都為大家展示最純粹的穿搭，讓人看了還真是賞心悅目。

2. 短版上衣/ 內衣外穿

Bra Top or Crop Top？這個夏天勢必大行其道，在2022春夏秀上，不難發現到處都是這些單品的影子，從Jacquemus、Chanel，到Dior、Bottega Veneta，各式各樣的，都極盡浮誇時髦。一件短上衣，可以配搭西裝外套、闊腳褲，又或是長擺下身裙、低腰褲，都能營造強烈的個人風格，快快入手最適合自己的，展現狂野魅力。

3. 飽和色調

誰說眼球就不能受到衝擊？飽和色調在今季絕對佔有一席之地！螢光綠、甜粉色、橙色、薰衣草藍⋯⋯讓人眼花撩亂的色彩，可能是最適合夏天的活力裝扮！在米蘭時裝週中，Prada把飽和度、亮度十足的黃+紫+橙互相碰撞，瞬間就把夏日最燦爛的光線引入，也寓意著重生和希望，只要巧妙地混合搭配，絕對能為自己帶來快樂！

4. 挖空造型

想營造小性感的效果？出其不意的 Cut-out 上衣，是衣櫥必備單品！Givenchy、Prada、Acne Studios 都在伸展台上大顯神通，製造出具視覺衝擊的剪裁，在高級時尚與性感之間，平衡得恰到好處，這會是非常有趣的風格呢。