4部必看的時尚電影：從當中服飾到時尚歷史，尋找生活的藝術靈感

這個專欄的起源是因為自己太愛電影，從默片到黑白、有聲到歐洲變革時期，愛到研究當中的服裝，以致了解到更宏觀的時尚歷史背景，再建立屬於自己的穿衣風格。所以電影一直帶給我莫大的藝術靈感，執筆寫時尚已經十多年，我還是覺得充滿新鮮感，經典的東西恆久不變，每個人都可以加添自己的元素，擦出不一樣的火花。過去推介了很多作品，這次想向大家介紹比較近期的電影，希望能帶給生活一點美好。

#1 Grace in Monaco《摩納哥王妃》

每到深夜時份，《摩納哥王妃》是我在眾多電影中，經常翻看電影之一。電影講述荷里活明星Grace Kelly嫁給摩納哥國王之後的故事，這類歷史片把王妃的形象還原得活靈活現，在不同場合上換出得體大方、優雅高貴的衣服，品牌如Dior 、Chanel 都為電影中特別訂製了多套衣服，還有那件讓人忘不掉的Lanvin婚紗，上面鑲滿水晶、還有加冕斜肩帶⋯⋯完美呈現出「摩納哥王妃」的衣櫥。

#2 Franca : Chaos and Creation《法蘭卡：混亂與創造》

《法蘭卡：混亂與創造》在Netflix上就能看到！導演Francesco Carrozzini用純粹的方式訪問自己的母親法蘭卡·索薩妮 Franca Sozzani，這位義大利時尚雜誌總編輯向來強勢非常，也被譽為時尚圈中的教母，她獨立斷行，將時裝結合社會議題、再引起熱議。電影中黑白與彩色畫面互相交織，是回顧過去幾十年時尚的最好記錄。

#3 Phantom Thread《霓裳魅影》

Phantom Thread所有晝面都太美了，還獲得了當年的奧斯卡最佳服裝獎！這部電影講述的是服裝訂製師 Reynold Woodcock的故事。在整個1950年代，他足足統治了整個倫敦的高級時裝界，劇情描述他與謬思女神的愛情故事，讓人看得非常壓抑，每套服裝都讓人為之驚嘆，優雅地呈現出當時的歷史，值得讓人一再回味。

#4 House Of Gucci《GUCCI名門望族》

這部電影是不久前才看過的，也沒有想到Gucci家族會發生這麼一場可怕的兇殺案。由Lady Gaga中飾演「時尚黑寡婦」Patrizia Reggiani ，也惟妙惟肖，戲中一共換了多達54套時尚造型，還原了經典的復古 Gucci 服裝，影迷必定可以大飽眼福。