誰是瑪麗蓮·夢露的衣櫥締造者？4個將性感女神推上高峰的時裝設計師

上文提及，有關瑪麗蓮·夢露的前半生幾乎被充滿陰影的童年背景影響著，以致身心都受到極大影響。在銀幕上發光發亮或能讓她暫時忘卻悲傷又孤獨的過去，演出多個不一樣的自己。瑪麗蓮·夢露曾經有過三段婚姻，最終都不能開花結果，甚至被第三任丈夫侮辱及無視，以致濫藥成性，更導致小產、受到極大傷害……

或許因為這位性感女神過於短暫的生命，不免令人唏噓、繼而讓她散發的光芒變得異常強大，深深影響後世的人們。如果說柯德莉夏萍是那個年代優雅的象徵，那麼瑪麗蓮·夢露就是性感的代表，她們就像引領兩大風格的流派，影響力之深、無遠弗屆。今篇就來談談夢露生平最重要的幾位設計師、幾位將謬斯女神推上高峰的幕後功臣！

我為夢露做的衣服是一種愛的舉動。我欽佩敬慕她。—— William Travilla

要數影響最大的，莫過於William Travilla。這位設計師在1949年憑籍《劍俠唐璜》一片，捧得奧斯卡小金人，從此搖身一變成為20世紀福克斯電影公司中首屈一指、灸手可熱的戲服設計師。夢露多部經典之作，如《如何嫁給一個百萬富翁》、《紳士愛美人》到《七年之癢》等8部電影中，那些讓人一見難望的設計均出自他之手。那條金光燦燦的百褶裙、粉紅色無肩帶禮服、白色露肩裙，均完美地勾勒出夢露凹凸有致的曲線。據說，在《紳》電影裡出現那條粉紅色晚裝，原設計是綴滿寶石的漁網緊身衣，相當性感裸露，但在當時要耗資4000美元天價，由於太過昂貴，才無緣與觀眾見面。William Travilla一共得過7次艾美獎提名，能夠遇上夢露，也許是他事業生涯最高峰了。

第二位是俄羅斯籍設計師Oleg Cassini。夢露在頒獎典禮、行紅地毯時，最愛穿他的衣服，與此同時，夢露也能把Cassini的設計提升到另一個層次！例如在接受1952年金球獎時，她身穿的便是Cassini的設計，性感得來大方得體，延續對女性的無限想像。

第三、四位衣櫥締造者分別是Don Loper及Charles Lemaire。他們主要是為雜誌或打造拍攝工作的服裝做設計。Don Loper是洛杉磯一家高檔裙裝品牌的店主，夢露在1951年Loper的封面上，身穿優雅的灰藍色雪紡裙裝以及海軍雪紡的衣服，便由Don Loper主理，上身後只見優雅迷人；而電影《彗星美人》的重要服裝則由設計師Charles Lemaire主理，每件服裝都細膩動人，教人留下不可磨滅的印象。