Netflix《Bling Empire》第二季回歸！Crazy Rich Asians勢要炫富到底的「時尚」，你崇尚嗎？

最近Netflix推出了《Bling Empire》第二季，花了短短幾晚便看完了！無他的，就是一部八卦電視劇，用來消磨時間也不錯。這部亦真亦假的劇集匯集了一群Crazy Rich Asians，充斥著各種是是非非，花生度十足！他們身上掛滿名牌和珠寶，顯然是非常亮眼，也引起不少熱話，離地奢華生活底下，你又會崇尚這樣的時尚方式嗎？

在整部劇集中，唯一最能展現時尚個性的，我認為是Jaime Xie，相對其他貴婦二代們，只是把一堆堆品牌放在身上、再加上大把大把珠寶，讓人非常的眼花撩亂，有時還覺得蠻難看的。而Jaime就顯得格外獨特，她是最年輕的，個性也率真，喜歡時尚不在話下，她穿名牌、也會穿二手古著服，只要是新奇有趣的配搭，她都願意一試。

在節目播出前，Jaime 便聯手知名荷里活造型師 Law Roach，一起設計多個復古時尚造型， 打造永續時尚的風格概念。他們相識於米蘭，對時尚都有很深的熱愛和理解，這位 Law Roach可是大有來頭，Tom Holland、Lewis Hamilton、Kerry Washington等名人明星都是由他精心打造，就連時尚偶像 Zendaya 多在2021威尼斯影展中，身穿 Balmain 濕身晚裝、也是出自他的主意。我時常覺得對一件東西或事物充滿熱誠，然後為了它努力並經營著，整個人都會變得閃閃發亮。Jaime雖然是富家女，但她不太炫富，而且會穿小眾或不起眼的品牌，支持本土設計師，她也說過自己很喜歡在1st Dibs、eBay或是Vestiaire Collective等網站上搜索復古設計，也常常在上面尋寶，算是非常貼地的一位女孩。

在《Bling Empire》之後，每個角色也受到了大家不少的關注，知名度是節節上升，而Jaime正正希望透過自己的影響力，可以關注更多新興的設計師，讓世人也可多多留意他們。如果最近沒劇好看，也不妨嘗試看看開《Bling Empire》，看見他們就知道、有時候貧窮真的會限制想像，不用動太多腦筋，是放鬆心情的最佳良藥呢！



