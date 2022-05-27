衣櫥中的百搭聖品：那件讓女人成為傳奇的外套—— Chanel Tweed Jacket

不知是否人漸長大，對單品的追求總持有一種信念。除了手袋外，近來開始留意衣服，尤其是用料方面，變得絕對講究。很是喜歡Chanel 的Tweed Jacket，經典得來又不會過時，而且推出了各式各樣的款式，在芸芸永垂不朽的設計之中，總會找到屬於自己的風格，也是一生最值得投資的單品之一。

Chanel外套誕生l於1950年代，Gabrielle Chanel從另一半的服裝上得到靈感，於是Tweed Jacket 應運而生；但真正把其發揚光大的，是Karl Lagerfeld，他為這件外套注入生命和活力，將外套從比例、剪裁到拼湊用料等作出變動、加入不同細節，也使得人人為之趨之若鶩。在1985年，他將Tweed Jacket 搭配一款牛仔褲和條紋上衣，讓人驚嘆這款經典的外衣原來也可以這麼優閒！於是戴安娜皇妃、劍橋公爵夫人、Rihanna、到Jennie ，都徹底地演繹出屬於自己的風格，不斷在引證這股永恆時尚傳奇，也是當代優雅女性衣櫥內必不可少的的百搭聖品。

Chanel在在剛過去的2022巴黎時裝周2022秋冬系列、以及Crusie系列都已完美落幕，Tweed Jacket再次迷倒一眾時裝迷，也深深地迷到了我。於是，上星期忍不住去了門店，在平實與浮誇之間作出了選擇，夠了了人生第一件Chanel Tweed Jacket。

Chanel 經歷過迭代更替，但即便如此，到今天仍是屹立不倒，自己對其最新推出的手袋已是不感興趣，有了幾個Classic 的已經滿足，但Tweed Jacket 真的是永不會過時。還記的在2012年時，Karl Lagerfeld推出《The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld》，那輯照片至今仍是歷歷在目，呈現出香奈兒外套多變摩登的各種面向，更顯出是奢侈品的終極標誌。假設衣服可以改變一個人，那麼一件Chanel Tweed Jacket 便足以讓一個女人成為傳奇。