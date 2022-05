衣櫥中的百搭聖品：那件讓女人成為傳奇的外套—— Chanel Tweed Jacket

Chanel 經歷過迭代更替,但即便如此,到今天仍是屹立不倒,自己對其最新推出的手袋已是不感興趣,有了幾個Classic 的已經滿足,但Tweed Jacket 真的是永不會過時。還記的在2012年時,Karl Lagerfeld推出《The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld》,那輯照片至今仍是歷歷在目,呈現出香奈兒外套多變摩登的各種面向,更顯出是奢侈品的終極標誌。假設衣服可以改變一個人,那麼一件Chanel Tweed Jacket 便足以讓一個女人成為傳奇。

