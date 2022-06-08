戴安娜王妃、柯德莉夏萍都愛！可優雅、可端莊、可性感小白裙，夏日衣櫥必備！

最近對白色很是沉迷，無論晴天雨天、一星期裏總有幾天穿了一身白，舒服又自在。不知是否白色總給人無限想像空間、擁有多種可能性，變相也能提醒自己要讓心中保持「空瓶狀態」，才能以更開放的態度，去接受外來的事物。

小黑裙Little Black Dress我們時常都能聽到，但「小白裙」卻好像不多人留意談及；但回顧過到現在，它卻歷久不衰。如果說黑色是經典、那麼白色除了永恆不變、還增添了一份優雅和女性氣質，是那種不經意的散發，讓人可望而不可即。

從40、50年代至今，不少時尚人物都以各種姿態，示範了小白裙的不同造型。第一個會想到的當然是Marilyn Monroe，她在電影《七年之癢》中，站在紐約地鐵通風口那一幕無以倫比，當裙擺被吹起一刻，從此迷倒眾生。然後當你還在欣賞Audrey Hepburn的電影造型時，卻忽略了在頒獎典禮、宴會，甚或日常生活中，她對白裙子更是情有獨鍾，不僅增添了高貴的氣質，還呈現了另一份美態。再來是電影《朱門巧婦》（Cat on a Hot Tin Roof） 中，身穿各式小白裙的Elizabeth Taylor，千變萬化、宛若古希臘神話中走出來的女神，讓人看得如痴如醉。

戴安娜王妃、Jackie Kennedy、Brigitte Bardot、現代潮流指標Rihanna……要數得出的人物幾乎都喜與小白裙結緣，她們穿上後總是大方、清雅，象徵女人的浪漫，從容地散發出單純的魅力。要想駕馭小白裙也不會很困難，迷你短小的mini dress可以展現活潑青春形象；過膝A-line的適合在正式場合穿著；度假風則給人女神的感覺、可優雅可端莊可性感，是衣櫥必備！今個夏日，就讓我們都穿上一身白，以充滿仙氣的造型，去參加各種不同的場合吧！