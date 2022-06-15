2022 Hermes 最新手袋出爐！Hermès Geta Bag、Kelly Danse、Maximors，哪一個將成為下一款IT Bag？

提起Hermes，大概最先想到的只有手袋吧？除了難買、還是難買！自從「入坑」後，就一直無法自拔，亦逐漸開始留意周邊產品，如衣服、家品、傢具等……看似毫不起眼，愈發用得久了，才懂慢慢欣賞它當中的手工藝，那種像是陳年酒釀的感覺，好多經典產品都不會過時，漸漸地，你會發現已愛上這品牌的一切。

在2022春夏及秋冬系列中，推出了幾款新手袋，就讓我們看看哪幾款在將來會成為經典、可以歷經百年而不衰。首先是春夏時裝周中，有款手拿圓桶皮革袋——Maximors，甫一出現，立即引來不少焦點。簡約時尚的設計、配以馬鞍細節金屬手把，既可手提，又可放上肩膊，整體簡潔卻不失奢華，更添有幾分藝術感，用來度假最合適不過！

其次是 在 2022 秋冬時裝Show上，首次向眾人展示的Hermès Geta Bag！這款包可是火熱到不得了，它的設計靈感來自日本木屐，扣的形狀有點像「下駄」，再加上全山羊皮製造，質感極好；在扣子方面，以獨特精巧的金屬承托手袋底部，取代了傳統的四粒釘腳，再配合一氣呵成的滑動裝置，完美展現品牌的藝術美學，保留 Hermès 一直以來的極簡 DNA，好像也被列入很難買的行列呢。

再來是斜揹款式的 Kelly Danse，以及不對稱輪廓的 Kelly bag，全都由Kelly Bag 變奏而成，把經典以變奏方式延續下去，讓人看見都倍感興奮！手袋沿用了雙帶扣設計、Classic Kelly 袋扣、各種柔軟的皮革，設計風格偏向中性，皮革揹帶上更有黑色窩釘點綴，型格非常、呈現出活力又帶點隨性的時尚感！