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28/06/2022

重演黃金年代的經典場景、如鬼斧神工般魔幻！重溫Gucci 春夏秋冬的四季時尚風格

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  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

    時裝延想

    逢周二更新

　　最近，Gucci在中環置地廣場舉辦了一場盛大Event，邀請了許多久未露面的名人明星，包括張曼玉、謝霆鋒、郭富城等人，場面一度熱鬧，讓人再度陷入Gucci的時尚熱潮當中！忍不住立馬重溫Gucci 春夏秋冬四季的時尚風格。

 

　　不得不說，Gucci近年的確非常革新，重新俘虜了不少時尚迷的心！2022春夏時裝周，Gucci把一整條洛杉磯星光大道打造成時尚伸展台，主題是「Gucci Love Parade」，寓意獻給荷里活的一首情歌。服裝設計靈感來自多部經典荷里活電影，是懷念也是致敬，完美地訴說了Alessandro Michele對大銀幕的綺戀和熱愛。合共115套的造型設計，把黃金年代的經典場景重演，如幻燈片般重現觀眾眼前，而每套服裝蘊含的角色形象包括謎一般的女子Kim Novak、風采超然的Rock Hudson、誘人的Rita Hayworth和Veronica Lake，展開一頁氣勢磅礡的篇章，彷彿更勝電影的無聲細語。

 

 

　　再來是2022秋冬時時裝周，舉行地點在義大利東南部的Castel del Monte。那是一座八邊形的建築、每層只有8個房間，象徵著宇宙力量的基礎，主題為「COSMOGONIE」，旨在呈現於宇宙起源、思想哲學的探索。除此之外，Gucci 這場秀也是在向德國思想家 Walter Benjamin 致敬：「在伸手不見五指的世界裏，他以靈光尋找連結」，旨在找回人世間的本源，萬物一切因此而生、也因此而滅。每件服裝都像是一種變形的形態、穿透空間、折射出無數照面，如鬼斧神工般充斥魔幻感覺，在這裏，衣服可以讓人蛻變重生，也可為我們帶來希望。

 

 

　　看了兩場讓人嘆為觀止的Show後，Gucci 之前與Adidas的聯乘也非常有看點，看出Alessandro Michele果然能駕馭任何風格，創出無限可能。

 

 

 

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