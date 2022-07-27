橫跨900年的歐洲中世紀、源自黑暗時代的時尚：愈奢華地位愈高？金色和紫色絲綢衣服只有貴族能穿？

身邊有位朋友，極其熱愛收藏古董文物，也常在Sotheby’s 拍下不少藏品。近日，他拿出了最近拍賣得到的心頭好，竟是一封來自中世紀的信件。上面的文字還清晰可見，近看之下有股說不出的震撼感，大概這就是歷史和年月逝去的魔力，讓人的思緒馬上飛到這個年代。為此，也順勢也想和大家再次深入地窺探這個黑暗時代的時尚風格。

歐洲中世紀是一個橫跨900多年的時代，分為前、中、後期，共歷經10個世紀。記得從前赴倫敦旅遊時，就看過不少文物古蹟展品，讓人為之驚嘆。如果硬要說時裝風格，在當時，中世紀的時尚風潮就是由人們所屬的社會階層決定的，階級劃分得非常明顯。

那時一般平民百姓，所穿的衣服大多受國王和王后穿的衣服風格所影響，與此同時，英國受到法國、西班牙和意大利的文化侵略，因此人民也會受此影響。而基督教的影響也是不容忽視，以致人們不會花太多心力在鑽研服飾設計上。在衣服質料上，因為當時統治階級管治非常嚴酷，普通人衣服的材料無非是植物纖維、獸皮，就連顏色選擇也不多，因為獲得染料是相當困難的；絲綢是非常奢侈的布料，除非是貴族，否則都是沒有機會穿的。

但經過十字軍東征後，絲綢、錦緞、天鵝絨等材料開始慢慢進口到歐洲，中世紀的婦女會穿著長及腳踝的束腰外衣kirtles，慢慢這些面料變得普及，外表看上去愈奢華的衣服，就代表著一個人地位高低。已婚婦女通常頭上挽著一個髮髻、戴著帽子和髮網；也有些女子也把面紗戴在頭上，編成辮子或一把頭髮垂在面紗下。如果身為貴族，又或是來自宮廷的人，大多都會配戴精緻華麗的珠寶，尤其是奧托和亨利時代的金匠工藝，絕對是中世紀的頂峰，而且只有皇室成員才能穿著金和紫色絲綢衣服，顯示地位高人一等。

雖然中世紀非常漫長，但至今仍存於世的服飾卻非常少，像蓋上了神祕面紗般、我們只能通過古代手稿、墓葬、畫作等來一探究竟，卻是深深地影響後世，對往後藝術、時尚等靈感爆發有著重要的關係。