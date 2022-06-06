塔奇曼作品系列：巴巴拉‧塔奇曼——被譽為藝術家的歷史學家！把歷史寫得充滿戲劇性和畫面感

最近讀到先知書店在網上的一篇文章，題目是《難以根治的絕症：聰明人之愚》。這是一篇長文，它的題目吸引我去讀，是因為我也從生活經歷中，發現許多絕頂聰明的人，會用他的全部聰明去做一樁蠢事。讀下去，才知道這篇文章其實是講歷史，並借題發揮去介紹一位美國歷史學家的作品。

先知書店是2016年創立的線上書店。它主要經營和推介哲學、政治、歷史等社會科學名著，通過一些綜合閱讀的精闢網文，讓讀者可以從知識向智慧躍升。

先知書店的文章提出的歷史學家的名字叫巴巴拉•塔奇曼（Barbara W. Tuchman），生於1912年，1989年去世。她寫的不是枯燥的歷史研究著作。不是為其他歷史學家而寫，而是為廣大普通讀者而寫。因此她寫得生動活潑，文字充滿戲劇性和畫面感，在充分發掘史料的前提下伴隨著意味深長的議論和反思。其作品深受大眾讀者和歷史學家的推崇。她自稱是「以故事為題材的作家」，著名漢學家費正清（John King Fairbank）就稱譽她是「作為藝術家的歷史學家」。

1936和1972年她憑《八月炮火》與《史迪威與美國在中國的經驗，1911—1945》兩度獲得普立茲獎。

可能作品內容主要講中世紀、文藝復興、美國獨立戰爭、英國愛德華時代、第一次世界大戰等，未必是中文讀者關注的題材，因此直至2015才有中信出版社將她七本著作繙譯成中文出版。先知書店的文章談及的，就是這套「塔奇曼作品系列」。

本文摘自香港電台第一台 (FM92.6-94.4) 李怡主持的《一分鐘閱讀》。該節目逢周一至周五播出，並存載於港台網站 (rthk.hk)。