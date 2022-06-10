《八月炮火》：寥寥幾句，將德、俄兩國外交官對一戰的態度描繪得栩栩如生

巴巴拉‧塔奇曼是一個奇女子。

她出身名門，父親是紐約著名的投資銀行家。她畢業於哈佛大學，早年做過記者，去過東京，也報導過西班牙內戰。二戰時她在戰時遠東新聞部工作，對中國戰場十分熟悉。她的丈夫萊斯特‧塔奇曼是紐約的一位內科醫生。塔奇曼生過三個女兒，戰後過著家庭主婦的富裕生活。五十歲那年，她才開始歷史寫作，出版《八月炮火》，一炮而紅，成為暢銷歷史作家。

她認為寫歷史著作固然要忠於事實，但也要寫得生動，文字要寫得好看。既要言之成理，又要讀者讀之有味。她極注重營造氣氛，讓讀者身臨其境。比如《八月炮火》寫一戰爆發，德國駐俄國大使前往俄國外交部遞交宣戰書，這一場景令人過目不忘：

在聖彼得堡，水汪汪的藍眼睛眼眶發紅，花白的山羊鬍子顫動著的德國普塔萊斯大使，兩手發抖地向俄國外交大臣薩佐諾夫遞交了德國的宣戰書。

「全世界將咒罵你們！」薩佐諾夫大聲嚷著。

「我們是為了維護我們的榮譽，」德國大使回答說。

「這與你們的榮譽無關。上天自有公道。」

「是呀！」普塔萊斯喃喃自語：「上天自有公道。」他蹣跚地走向窗前，倚著窗，不禁潸然淚下。「好啦，我的使命到此結束了，」說到這裏，他就再也說不下去了。

薩佐諾夫拍著他的肩膀，相互擁抱。普塔萊斯顫巍巍地走向門邊，抖著的手好不容易才把門拉開，出去的時候，低聲說著：「再見，再見。」

寥寥幾句，就將德、俄兩國外交官對一戰的態度描繪得栩栩如生。

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本文摘自香港電台第一台 (FM92.6-94.4) 李怡主持的《一分鐘閱讀》。該節目逢周一至周五播出，並存載於港台網站 (rthk.hk)。