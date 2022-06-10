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10/06/2022

《八月炮火》：寥寥幾句，將德、俄兩國外交官對一戰的態度描繪得栩栩如生

#Reading #李怡 #一分鐘閱讀 #八月炮火 #巴巴拉‧塔奇曼
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  • 李怡

    李怡

    1936年生，1956年開始寫作及編輯生涯，至今逾50年，任《七十年代》（後改名《九十年代》）總編輯28年。50多年來不間斷地在報刊寫小品文和政論，編輯和寫作均秉持忠於自己、質疑權貴、就事論事、不怕獨持異見的原則。近年有《細味人生100篇》《閱讀人生100篇》《感悟人生100篇》三本新書。

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　　巴巴拉‧塔奇曼是一個奇女子。

 

　　她出身名門，父親是紐約著名的投資銀行家。她畢業於哈佛大學，早年做過記者，去過東京，也報導過西班牙內戰。二戰時她在戰時遠東新聞部工作，對中國戰場十分熟悉。她的丈夫萊斯特‧塔奇曼是紐約的一位內科醫生。塔奇曼生過三個女兒，戰後過著家庭主婦的富裕生活。五十歲那年，她才開始歷史寫作，出版《八月炮火》，一炮而紅，成為暢銷歷史作家。

 

　　她認為寫歷史著作固然要忠於事實，但也要寫得生動，文字要寫得好看。既要言之成理，又要讀者讀之有味。她極注重營造氣氛，讓讀者身臨其境。比如《八月炮火》寫一戰爆發，德國駐俄國大使前往俄國外交部遞交宣戰書，這一場景令人過目不忘：

 

　　在聖彼得堡，水汪汪的藍眼睛眼眶發紅，花白的山羊鬍子顫動著的德國普塔萊斯大使，兩手發抖地向俄國外交大臣薩佐諾夫遞交了德國的宣戰書。

 

　　「全世界將咒罵你們！」薩佐諾夫大聲嚷著。

　　「我們是為了維護我們的榮譽，」德國大使回答說。

　　「這與你們的榮譽無關。上天自有公道。」

　　「是呀！」普塔萊斯喃喃自語：「上天自有公道。」他蹣跚地走向窗前，倚著窗，不禁潸然淚下。「好啦，我的使命到此結束了，」說到這裏，他就再也說不下去了。

 

　　薩佐諾夫拍著他的肩膀，相互擁抱。普塔萊斯顫巍巍地走向門邊，抖著的手好不容易才把門拉開，出去的時候，低聲說著：「再見，再見。」

 

　　寥寥幾句，就將德、俄兩國外交官對一戰的態度描繪得栩栩如生。

 

「一分鐘閱讀」推介書籍

 

《八月炮火》

作者：巴巴拉•塔奇曼

由 上海三聯書店 出版

 

本文摘自香港電台第一台 (FM92.6-94.4) 李怡主持的《一分鐘閱讀》。該節目逢周一至周五播出，並存載於港台網站 (rthk.hk)。

 

 

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