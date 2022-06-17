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17/06/2022

歷史學家巴巴拉•塔奇曼：「聰明的愚蠢」，會釀成災禍！

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  • 李怡

    李怡

    1936年生，1956年開始寫作及編輯生涯，至今逾50年，任《七十年代》（後改名《九十年代》）總編輯28年。50多年來不間斷地在報刊寫小品文和政論，編輯和寫作均秉持忠於自己、質疑權貴、就事論事、不怕獨持異見的原則。近年有《細味人生100篇》《閱讀人生100篇》《感悟人生100篇》三本新書。

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　　先知書店介紹塔奇曼作品的文章說，世界上存在兩種看似相反的愚蠢：一種是「無知之愚」。所謂「無知者無畏」。另一種是「聰明的愚蠢」。聰明，卻沒有自知之明。他們對自己的判斷堅信不疑，無視一切相反觀點和事實，一意孤行，釀成災禍。

 

　　一戰之前，長達40年的和平期，歐洲從來沒像當時那樣強大富足和美麗過，那樣對美好未來充滿信心。絕大部分人都沒有預料到，1914年8月，人類會突然捲入一場波及所有領域、裹挾所有階層的「全面戰爭」中——35個國家，長達4,000公里的戰線。7,000多萬人殊死拼殺，給人類留下了幻滅感。

 

　　是甚麼讓政客、將軍這些「聰明人」，未能阻止這一場無人希望發生的大戰？

 

　　塔奇曼在《八月炮火》中揭示，就是一戰爆發前，各國領導人同時陷入了集體愚蠢、自信，他們將人類文明拖入了毀滅性的大災難。

 

　　塔奇曼將這種「政治精英」的愚蠢稱之為「愚政」。

 

　　在人類歷史中，「愚政」的交相出現往往由於：1.暴政或壓迫。2.過度的野心。3.無能或頹廢、腐敗。4.愚蠢或墮落。

 

　　「愚政」出現時，對大眾的愚弄欺騙也伴隨其中。因為，政客們的愚蠢決定，需要有人落地執行。

 

　　最狂熱的回應者，往往就是那些無知者們。他們在種種事情上，習慣於服從，他們欠缺獨立思考、尋找真相的意願，習慣與集體保持一致，即使被送往毫無正義可言的戰爭中充當「炮灰」，也仍舊覺得光榮。無知者愚蠢，快速地在整個社會擴散。

 

　　無知者愚蠢與聰明人愚蠢，往往有一種「伴生關係」。

 

「一分鐘閱讀」推介書籍

《八月炮火》

作者：巴巴拉•塔奇曼

由 上海三聯書店 出版

 

本文摘自香港電台第一台 (FM92.6-94.4) 李怡主持的《一分鐘閱讀》。該節目逢周一至周五播出，並存載於港台網站 (rthk.hk)。

 

 

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