拍賣行業充斥蠱惑招數、無賴手段！身為收藏家，你是精明一族，還是羊牯？

大概兩年前，一個中國大陸的朋友，傳了幾張圖片給我，是一隻「清乾隆粉彩碟」，開價300多萬人民幣，問我有沒有興趣。我問來源，朋友說貨主從歐洲小拍買回來，曾經在中國嘉德上拍，估價450-550萬人民幣，但最終流拍。過了一會，朋友傳來更多資料，包括中國嘉德的拍賣目錄、歐洲小拍的資料、貨主支付30萬歐羅給拍賣行的收據，證明貨主所言非虚。

貨主講真話，還是講大話，我毫不在意。我在意的是「清乾隆粉彩碟」究竟值不值300多萬人民幣。如果不值，就算貨主以1,000萬人民幣買回來，現在割價求售，我也不會有興趣。

貨主的入貨價從來與一件古董文物的市場價格無關。這個顯淺的道理卻有很多人不知道，因此在拍賣會瘋狂舉牌，以為只要有正規的成交記錄，便一定有人付出溢價接貨，當然這是一廂情願的想法。

普羅大眾以為作為一個收藏家，除了銀両多之外，一定非常精明，但事實卻並非如此。我冷眼旁觀，不少收藏家舉牌拍貨時愈舉愈開心，不知不覺間便墮入拍賣行的圈套，成了羊牯！

拍賣行業有拍賣行業的蠱惑；貨主、買家也有他們的無賴手段、蠱惑招數。大家有時勾心鬥角，有時卻心照不宣，只看利益是否平均分配！

最近位處英國多切斯特郡的Duke’s拍賣行，在倫敦舉行了一場《亞洲藝術珍品》拍賣，其中一件拍品「清乾隆粉青釉像生壺」以1,000英鎊起拍，結果是以令人難以置信的800,000英鎊成交。

一件並不被Duke’s拍賣行看好，亦非主流收藏品的「清乾隆粉青釉像生壺」竟然以低估價的800倍成交，是拍賣行走了眼，還是買家太瘋狂，其中有沒有不為人知的内幕？

像生瓷是指模仿花果類或動物形象雕塑的瓷器。這類瓷器甚少出現於拍場，因其不是大路貨，不像尊、瓶、罐、碗、碟等廣受歡迎。我横看豎看，怎樣也看不出它值800,000英鎊，是我孤陋寡聞還是事有蹊蹺？

外國小拍的拍品，以天價成交之後，買家不付款提貨的例子多得很。這一件拍品會不會遭遇同一樣命運？蠱惑貨主將古董文物送進小型拍賣行之時，要求一個低估價，隨後出天價買回，為拍品造價，製造話題，再送去中國大陸的一線拍賣行拍賣，瞞騙下一手買家的事，亦常常發生。不知就裡的買家只看拍品前一次的成交記錄，不顧及其他方面而出價，便很容易成為接盤俠。最後，不能排除的一個可能是買家真心喜歡「清乾隆粉青釉像生壺」，但800,000英鎊的價格，肯定是太高太高了。

「清乾隆粉青釉像生壺」的命運將會如何，會不會在不久之將來在中國大陸的拍場出現，還是被買家收入嚢中，成為永久收藏品？

對於這類横空出世，在小拍以天價成交的拍品，我一直抱有懷疑之心。我猜測在不久之將來，它便會在中國大陸的拍場出現，估價將會比800,000英鎊低很多。買家（個人或一幫人）的操作是否成功。我拭目以待！





