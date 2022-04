原來NFT是一條財路，開發頭像更是發達捷徑！NFT狂熱會否令一心不勞而獲的炒家傾家蕩產？

根據巴塞爾藝術展和瑞銀集團共同出版的《藝術市場報告》,各方NFT平台的銷售額,從2019年的460萬美元到2021年的111億美元,兩年間上升逾2,400倍。2021年,兩大國際龍頭拍賣行大力推動NFT拍賣。佳士得錄得的成交額為1.5億美元,其中包括以天價6,930萬美元易手的Beeple作品《Everydays: The First 5000 Days》;蘇富比的NFT成交額僅為8,000萬美元。

中國文史哲學士,收藏家,古董商,英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員,足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問,對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源,現時為多個國內外私人收藏機構顧問。