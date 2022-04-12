原來NFT是一條財路，開發頭像更是發達捷徑！NFT狂熱會否令一心不勞而獲的炒家傾家蕩產？

根據巴塞爾藝術展和瑞銀集團共同出版的《藝術市場報告》，各方NFT平台的銷售額，從2019年的460萬美元到2021年的111億美元，兩年間上升逾2,400倍。2021年，兩大國際龍頭拍賣行大力推動NFT拍賣。佳士得錄得的成交額為1.5億美元，其中包括以天價6,930萬美元易手的Beeple作品《Everydays: The First 5000 Days》；蘇富比的NFT成交額僅為8,000萬美元。

由此可見，無論是藝術類還是非藝術類NFT，在過去兩年，升幅可謂驚人，主要原因當然是兩大國際龍頭拍賣行大力推動所致。

對我來說，無論是Beeple作品《Everydays：The First 5000 Days》、Pak作品《The Merge》、Bored Ape Yacht Club頭像、CryptoPunks頭像或潦倒大叔頭像，全部都只是噱頭。買家看中它們的原因，當然不是它們近乎零的藝術價值和收藏價值，而是它們的所謂升值潛力！

炒賣NFT猶如炒賣垃圾債券 Junk bond。炒家可以一夜致富，亦可以在一夜之間全部投資化為烏有，全看有没有更傻的人接貨。

垂手可得的財富誰不想要，因此意圖在NFT市場不勞而獲、分一杯羹的人多的是。最近西班牙噱頭藝術家Joan Cornellà與擅長賣噱頭的平台FWENCLUB合作，推出KAWS、Brooklyn Beckham、周杰倫、林俊傑、鄭志剛、周星馳的NFT頭像。聽聞鬍鬚曾（曾俊華）亦有意加入NFT搲錢行列！

有藝術媒體稱Joan Cornellà為黑色幽默藝術家，我的看法是她只是一個抄襲藝術家，看看周杰倫和周星馳的頭像便一清二楚。前者來自周杰倫在《青蜂俠》加藤的造型，後者來自周星馳在《國產凌凌漆》的造型。頭像相似並非巧合，而是刻意抄襲！

創意又好，抄襲也好，有錢齊齊揾便人人都好！因此周杰倫和周星馳便齊齊加入NFT搲錢行列，由平台FWENCLUB代售頭像。至於由電腦程式製造的周杰倫和周星馳頭像，最終又有多少個和賣了多少錢，完全取决於有多少個傻人參與這個愚蠢的金錢遊戲！

我說愚蠢是因為無論是Bored Ape Yacht Club頭像、CryptoPunks頭像、潦倒大叔頭像或周杰倫和周星馳頭像，全部不能當飯吃，亦没有任何藝術和欣賞價值。它們的存在並没有太大的意義。絕無僅有的，是買家一廂情願它們在不久之將來大幅升值的幻想！

好明顯買家人人心存僥倖，相信總有一天時來運到，自己擁有的一個頭像或一堆頭像賣出一個天價，賺個盆滿砵滿，從此優哉悠哉地生活，卻不知道頭像開發平台和拍賣行，早已看穿買家的心態，推出不同的頭像時已飲了頭啖湯，先賺一筆，接手的炒家為了吸引另一些傻瓜接貨，造價、假成交的出現便顯得理所當然。

電腦程式隨機製造的頭像既然可以賣錢，欲分一杯羹的人肯定多不勝數。最新的參與者是英超球會利物浦夥拍蘇富比，以領隊高普 Klopp和23位現役球員為主角，推出不同類別的NFT頭像作公開發售。偌大一間英超球會竟然跟風賣噱頭吸金，其餘的英超球會、西甲球會、義甲球會、德甲球會如果仿效，將會有多少NFT頭像推出市場，會不會令到NFT死硬粉絲頭暈眼花、無所適從，不知如何下注？到時NFT市場又會否亂作一團？想想也覺得好笑！

「鬱金香狂熱」令到不少人傾家蕩產。「NFT狂熱」會否歷史重演，令一批心存不勞而獲心態的炒家傾家蕩產？答案是不會。我相信當今世代的NFT炒家雖然儍，但不會蠢到將整副身家下注NFT產品。

真、稀、精的古董文物愈放愈值錢；NFT產品，不論是藝術類還是非藝術類，當熱潮過後，最終的歸宿只會是「資源回收筒」！