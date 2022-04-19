乾隆六次南巡带出多少故事？一件玉山子竟刻有乾隆御題詩六首之多？

「乾隆本是漢人，六次南巡的主要目的是探望親生父母陳世倌夫婦，曾經四次駐蹕陳家安瀾園和父母相聚；乾隆南巡期間曾被江浙一带的青幫脅迫，加入青幫成為最大的頭目。」類似關於乾隆身世、身份的傳說一直流傳甚廣。這些小說家言有人相信，亦有人嗤之以鼻。

至於所謂乾隆御題、欽點的名勝古蹟、美食在江南一带更是多不勝數；以乾隆下江南為題材的小說、戲曲、傳奇更是一紙風行。

由此可見，借乾隆之名搞創作，縱使不能賺到盆滿砵滿，亦永遠利多於弊。

在拍賣行業，乾隆御題的拍品，無論是書畫、玉器、瓷器，從來都是拍賣會的焦點。至於是真有其事還是偽托，不少買家訴諸權威，悉聽拍賣行專家之言，但專家都會錯，更會為了自身利益有意無意中誤導買家，不可不知。

去年香港蘇富比拍賣一支「清乾隆御製白玉趕珠雲龍紋題詩如意」，估價6,000萬港元，最終流拍。流拍的原因不外乎兩種：一是估價太高；二是真假存疑，或者兩者兼而有之。

今年春拍，香港蘇富比拍賣來自與玉如意同一藏家的「清乾隆和闐青玉御製詩寒山聽雪閣山子」，估價25,000,000 - 50,000,000港元。

山子曾於蘇富比拍賣兩次，是後的一次於2004年以8,350,400港元拍出，由現藏家購藏。

無可否認，凡是刻有乾隆御題詩的玉件，特別引人注目，何況這一件玉山子刻有六首之多，簡直是空前絕後！

乾隆一生創作二萬多首詩，但白描的多，令人可以細細品味詩意的作品卻絕無僅有，這六首《聽雪閣》詩當然毫不例外。

據說乾隆六次下江南，每一次都會在蘇州「寒山別業」（即別墅）流連忘返，極其欣賞其中的勝景「千尺雪」，因而賦詩六首。香港蘇富比登出全數六首《聽雪閣》詩，並指出它們分別記載於《御製詩二集》、《御製詩三集》、《御製詩四集》、《御製詩五集》，證明並非憑空杜撰。

猶記得香港蘇富比拍賣「清乾隆御製白玉趕珠雲龍紋題詩如意」時尋根究底，除了找出御題詩的出處，還找出《清宮檔案》乾隆命令内廷工匠製作玉如意的訊息，以助促銷。今次的拍品「清乾隆和闐青玉御製詩寒山聽雪閣山子」刻御題詩六首之多，空前絕後，如此重要的內廷御製玉件，卻在《清宮檔案》中没有一字提及，奇怪不奇怪？

香港蘇富比為了釋疑，找來故宮博物院宮廷部研究館員郭福祥寫了一篇文章詳細點出六首御題詩所詠之物，更指「青玉山子所雕刻的景物正是寒山千尺雪」。我閱畢郭福祥的文章，認為玉山子所雕刻的景物，與詩中描繪的相差甚遠之外，更不見郭福祥所言之「山澗之中飛流急瀑噴珠瀉玉」。總而言之，我覺得郭福祥的文章有點穿鑿附會的味道！

拍品估價25,000,000 — 50,000,000港元，非常昂貴。六首詩確是乾隆的作品，但他有没有命令内廷工匠將六首詩刻在這件玉山子上，卻没有人說得準。買家雞蛋裏挑骨頭的態度是無可厚非的，否則拍賣行講甚麽便信甚麽，豈不是很容易便做了冤大頭？

師父教落：「寧願錯過，不可買錯！」