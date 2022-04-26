Louise Bourgeois與她的蜘蛛：看到巨大的天價蜘蛛，你會感動嗎？

無論是哪一種藝術，若不會令人感動、讚嘆、滿足不了審美眼光的，只是假借藝術之名作炒賣的商品，與藝術無關！

看見一件大型的青銅鑄造的蜘蛛雕塑，除了覺得有趣，或者無聊，還可以對它投射甚麽情感？

當代藝術的最大推手：畫廊、拍賣行，為了促銷，總是將作品反映藝術家年輕時的經歷、遭遇、情懷這幾句說話掛在口邊。巴斯基亞的作品如是，奈良美智的作品如是，本文的主角露意斯·布爾娃斯（Louise Bourgeois，1911-2010）的作品亦如是。至於觀眾從藝術家的作品中感受到，還是感受不到藝術家的經歷、遭遇、情懷，不得而知。我個人的感受是沒有感受！

將一隻蜘蛛放大幾萬倍是藝術。那麽，將一隻甴曱、蒼蠅、蚊子、螞蟻同樣放大幾萬倍，是不是藝術呢？原來是否藝術取決於推手怎樣說，他們說是藝術就是藝術，旁人只能同意，不同意就是沒有藝術品味，不識藝術為何物！

對於中國古代藝術的原創之美，如青銅器、瓷器，我時常被感動到幾乎落淚；對於當代藝術，我十之八九嗤之以鼻，它們不是無聊、堆砌就是沒有創意，世上沒有它們不會變得庸俗，有了它們也不會變得更美好！

香港蘇富比春拍將會拍賣一隻高逾兩米的《蜘蛛IV》巨型青銅雕塑，估價1.2億至1.5億港元。

露意斯·布爾娃斯一生只對蜘蛛情有獨鍾，鑄造了大大小小的青銅蜘蛛雕塑，由不同的藝術館、博物館收藏，例如南韓首爾三星美術館Leeum、倫敦泰特現代藝術館（Tate Modern）、加拿大國立美術館National Gallery of Canada、西班牙的畢爾包古根漢美術館Bilbao Guggenheim Museum等，在日本東京都六本木更有一隻成為地標。

既然那麽多藝術館、博物館收藏露意斯·布爾娃斯的作品，普羅大眾只能附庸風雅，一味讚嘆，不能指指點點稱它們為無聊的裝飾品！

拍品《蜘蛛IV》自1997年面世以來，只錄得數次易手，主要在畫廊和拍賣行之間。上一次2017年的成交價是14,670,000美元。根據香港蘇富比所言，《蜘蛛IV》的目標買家是亞洲的女性藏家。亞洲女性藏家會否慕名，甚至跟露意斯·布爾娃斯一樣，對蜘蛛情有獨鍾，豪花超過一億港元，競拍一隻大部分女性見到都怕怕的蜘蛛，我有很大的保留。話雖如此，紐約佳士得曾於2019年以3,200萬美元拍出露意斯·布爾娃斯另一隻蜘蛛，證明露意斯·布爾娃斯的蜘蛛有價有市，因此難保這一次香港蘇富比不會唱一齣好戲，以天價拍出這一隻蜘蛛。

《蜘蛛IV》並非獨一無二，不計露意斯·布爾娃斯自留的一隻，還有五隻在收藏家手裏。炒賣藝術品、商品最重要的一環是目標藝術品、商品心須是珍、稀。既不珍又不稀便沒有可炒之道。

拍賣行業甚少理會拍品是真還是假，就算是假也把拍品說成真。因此，過到買家雙眼的便是真貨，能賣錢的便是好貨。當一件騙子穿過的波衫也可以估價4,100萬港元上拍，還有甚麽噱頭、垃圾不可以拍賣？

1.2億港元可以買到甚麽藝術品？西方名畫、中國名家書畫、中國古代青銅器精品、明清官窯瓷器精品等等，既可欣賞，又可坐等升值，横看豎看，總好過買一隻大蜘蛛掛在牆上，讓不識寶的訪客以為屋主剛剛去完亞瑪遜河流域，找了一隻巨型史前蜘蛛回來作裝飾品，令到雙方尶尬！不過，蘿蔔青菜，各有所愛。我認為是無聊的裝置藝術，有人當寶也說不定！