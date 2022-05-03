張大千的《仿王希孟〈千里江山圖〉》與曾梵志的《最後的晚餐》，同是仿古之作，為何命運不同？

最近困在家裏百無聊賴之際，一位畫家朋友給我電話，問我有没興趣一起去長江中心香港蘇富比春拍預展會場，參觀張大千的名作《仿王希孟〈千里江山圖〉》。

張大千最近幾年是當紅炸子雞，他的畫作，只要是傳承有序，往往拍出好價，甚至天價。普通工筆、寫意山水、仕女、花鳥畫全都如是，潑墨潑彩更是拍場的寵兒，屢屢拍出天價，可說是高處未算高。

《仿王希孟〈千里江山圖〉》從未在拍場出現，只在1983年曾借給上海博物館、中國美術館展出。

張大千的畫作，以潑墨潑彩為最多藏家追捧，如《桃源圖》（成交價2.7港元）、《秋曦圖》（成交價約2.4億港元）、《春雲曉靄》（成交價2.14港元）、《碧峰古寺》（成交價2.09港元）。《仿王希孟〈千里江山圖〉》是設色絹本，並非潑墨潑彩，因此起拍價只是保守的7,000萬港元，香港蘇富比預計以過億港元成交。

成就一段拍場佳話最少要有兩個「求之不得，輾轉反側」的買家。據報導，當《仿王希孟〈千里江山圖〉》的拍賣官喊價到1.75億時，還有兩個買家繼續此起彼落地出價，最終以3.2億落槌，以3.7億成交，除了成為張大千最貴的一幅畫作，亦令到香港蘇富比喜出望外。

《仿王希孟〈千里江山圖〉》當年是非賣品，後來落入上海藏家孫志飛手中，之後一直由他的家族收藏，幾十年後的今天平地一聲雷，為他的子孫带來巨額財富，可見先人有眼光，後人不用挖金礦！

王希孟的《千里江山圖》是他唯一傳世的作品，現藏北京故宮博物院。一般評論認為《千里江山圖》主要取景地是廬山和鄱陽湖，12米長卷不僅集北宋以來水墨山水之大成，亦是青綠山水發展的里程碑，是中國十大傳世名畫之一。

張大千的《仿王希孟〈千里江山圖〉》雖說是仿作，但卻非一成不變地模仿王希孟的筆墨，而是以自己的藝術觀、創新的意念和技巧注入畫中，師古而不泥古，令它成為不朽名作。

《仿王希孟〈千里江山圖〉》不曾於文革中被毁，一直由孫志飛的後人妥為保存至今，令吾人大飽眼福，實有天意在其中！

張大千以獨特的筆觸向古代大師致敬，曾梵志卻惡搞達·芬奇Leonardo Da Vinci的曠世鉅作《最後的晚餐》The Last Supper，將它變成一幅所謂「以恢弘的氣勢捕捉了中國社會在上世紀90年代經濟改革時期的面貌，是當代中國藝術中極具代表性的一件作品」，令人噴飯！藝術家仿古之作通常是向古人致敬，只有一方水土養一方人的油畫家，當創作意念枯竭，面具系列畫來畫去也變不出新花樣時，才會將古代西方藝術大師獨一無二的瑰寶改頭換面，名曰創新，其實是剽竊、挪用、抄襲，是對達·芬奇的褻瀆。

同樣是仿古之作，張大千的《仿王希孟〈千里江山圖〉》將會流傳千古，滋潤每一代人的藝術生活；曾梵志的《最後的晚餐》，當年雖以一億八千萬港元成交，在藝術史中卻没有任何地位可言，只會淪為笑柄！