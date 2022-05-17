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17/05/2022

用耳朵搞收藏，很容易成為冤大頭！

#古董 #拍賣 #Art & Culture #乾隆 #玉 #清乾隆和闐青玉御製詩寒山聽雪閣山子 #玉山子
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  • 費吉

    費吉

    中國文史哲學士，收藏家，古董商，英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員，足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問，對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源，現時為多個國內外私人收藏機構顧問。

    古董投資秘笈

    逢周二更新

　　搞收藏說易不易，說難不難，主要是靠自己，不能假手於人，但偏偏不少搞收藏的人不讀書、不硏究，一味偏聽拍賣行「專家」的說話，花大錢收了一屋似是疑非的古董文物，成為笑柄。

 

 

　　最近香港蘇富比成功以14,500,000的落槌價拍出「清乾隆和闐青玉御製詩寒山聽雪閣山子」。對於這件拍品的真偽，我認為是一個有趣的問題，值得探討一下。

 

　　有讀者指出六首刻在玉山子的詩是御製詩，並非御題詩。這個說法是對的。御製詩是乾隆詩癮大發時創作的詩；御題詩是指乾隆專為某一件古董文物，可以是書畫、玉器、瓷器等等而創作的詩。「乾隆御題」這四個字在不少古董文物上，尤其是書畫，都可以見得到，但拍品上卻没有，因此可以推斷乾隆六首《聽雪閣》詩並非專為拍品而創作。

 

　　乾隆確是在不同時間創作了六首以「寒山聽雪閣」為題材的《聽雪閣》詩，但他最終有没有命造辦處的工匠將六首《聽雪閣》詩刻在一件玉山子上呢？這個《清宮檔案》没有記載。而我的理解是没有記載便是根本没有的一回事！

 

 

　　那麽，拍品出自何處？

 

　　第一，可能是六首刻於玉山子上的《聽雪閣》詩是於清朝後刻。即是玉山子造於前，六首《聽雪閣》詩刻於後。御製詩非常人可以見到，偽托乾隆之物是大不敬的罪名，可以殺頭。我因此認為玉山子造於清朝，六首《聽雪閣》詩後刻於清朝的可能性並不高。

 

　　記載六首《聽雪閣》詩的《乾隆御製詩集》在何時刊行是一個關鍵。在之前，没人知道乾隆創作了六首以「寒山聽雪閣」為題材的《聽雪閣》詩，將它們刻於一件玉山子之上便因此變得没有可能。我的推論是拍品上六首《聽雪閣》詩最早刻於民國，最大可能刻於最近幾十年，即是在《乾隆御製詩集》刊行之後！

 

　　故宮博物院宮廷部研究館員郭福祥指「青玉山子所雕刻的景物正是寒山千尺雪」。我認為是為了促銷的無稽之談。

 

　　拍品青玉山子的玉材並非特別美，刻工亦非出眾。造假者將六首《聽雪閣》詩刻在一件普通的青玉山子上，再由拍賣行煞有介事地指出拍品是乾隆御製的皇家瑰寶，這就吸引到不少用耳朵搞收藏的人舉牌競拍。世事之過癮，莫過於此！

 

　　最新的買家以17,920,000港元（連佣）買入拍品「清乾隆和闐青玉御製詩寒山聽雪閣山子」，過幾年一樣可以送回香港蘇富比拍賣，踫踫運氣。香港蘇富比不會不收，到時的估價亦一定比17,920,000港元高，而一件似是疑非的「清乾隆和闐青玉御製詩寒山聽雪閣山子」便會繼續流傳下去，直至流拍為止！

 

Readmore：

乾隆六次南巡带出多少故事？一件玉山子竟刻有乾隆御題詩六首之多？

 

 

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