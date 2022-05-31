看拍品來源要留意甚麼？若只看來源舉牌，很容易輸身家？

拍品的來源Provenance有真有假，就算是真，也不表示拍品是真東西！

熱釋光分析報告亦可作如是觀。就算報告是真，同樣不表示拍品是真的古董文物，原因是取樣過程中可能出現人為錯誤，亦有可能出現人為操控的情况，因此，來源和熱釋光分析報告只能作為參考，不能據此斷言拍品一定是真。

目鑑，不是每一個收藏家、買家都掌握得到的技術。古董文物知識貧乏，但口袋裏有大量現金，卻没有專家朋友指點迷津的人，搞收藏因此唯有依賴拍賣行對拍品的描述和附帶的來源。

中國書畫是爭議非常大的拍品。據說齊白石一生創作的書畫大概兩萬幅，但在拍賣市場流通的卻超過三萬幅，可見假畫的泛濫程度。

拍賣行業不保證書畫拍品的真偽，即是買家買到假畫都不能退貨。話雖如此，正規拍賣行為了保障自家的商譽和避免引起爭拗，很多時在具爭議拍品的描述加上「傳」Attributed to這個字，如「傳唐寅」。至於拍品是否唐寅的真跡，明白人自然心領神會。

由於書畫拍品不能退貨的行規，老千拍賣行便有很大的操作空間。低仿、高仿書畫拍品充斥拍賣市場，因此一點都不奇怪。

香港佳士得將會舉辦一場「中國近現代及當代書畫」拍賣會，其中張大千的作品接近40幅，果然是當紅炸子雞！

拍品《番女起舞》，估價5,000,000-6,000,000港元。來源方面只得一項：2012年在香港佳士得拍出，由現賣家以3,140,000港元投得。

我細心觀察番女左腋下的線條，發覺有點不暢順，亦有點臃腫，没有飄逸的感覺；右手臂上的線條，先用淡墨畫線，再用濃墨，處理手法顯得有點馬虎；貂毛的處理雜亂無章；頭髮之呆板更是令人慘不忍睹。

2006年5月29日，香港佳士得以3,256,000港元拍出一幅類似風格的《番女掣龐圖》。

將兩幅畫互相比較，我懷疑這次的拍品《番女起舞》在染色時，只為長袍染了兩層硃砂，因此硃砂紅的色澤有㸃暗啞；2006年的拍品《番女掣龐圖》的長袍先染硃磦，再染硃砂，因此硃砂紅的色澤格外光亮。

搞書畫收藏難在真假難分。大名家的作品不用說，就算是二線畫家的作品，很多時亦真假難分。鄧芬是近代一位天份非常高的畫家，但據一位讀者和一位畫家朋友跟我說，在拍場出現的鄧芬作品，十之八九是假畫，令我舌撟不下。

拍賣行的描述既然不是百份百靠譜，因此找一個真正懂書畫的人帶路便顯得理所當然。問題是，在一個「磚家」充斥的時代，找到一位真正懂書畫的專家卻非易事！