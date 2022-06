虚擬貨幣市場翻天覆地，對NFT的銷售有多大影響？意圖分一杯羹？小心翻船！

最近虚擬貨幣市場翻天覆地,一夜之間UST脫錨、LUNA歸零,整個數字市場6000億美元市值化為塵土!幣市的複雜不是一般虚擬貨幣炒家所能理解,因此成為資本圍獵的對象只是遲早的事。LUNA崩盤,带動其他虛擬貨幣價值下挫,比特幣Bitcoin的價格由一個月前的39,000多美元,跌至最近的29,000多美元;以太幣Ether亦由1,800多美元,跌至1,700多美元。

虚擬貨幣的價格全線下挫對NFT的銷售有多大影響?

香港佳士得最近舉辦一場NFT專場,拍品是一幅數碼頭像CloneX #4346,估價5,000,000 – 7,000,000港元。最終流拍。

我不斷強調,NFT數碼頭像本身没有任何價值,它的價值來自有没有人接貨,用甚麽價格接貨。CloneX #4346如一直没有人接貨,擁有者擁有的只是一幅價值是零的數碼頭像JPEG。

CloneX #4346在香港佳士得流拍之後,隨即在NFT銷售平台「茫茫大海」Opensea出現。它的叫價是多少?269個以太幣,約470,000美元。炒賣NFT過癮的地方是賣家開天殺價,買家可以落地還錢。如果有意的買家認為269個以太幣的價格太高,可以自由出價。截止今天(2022 年6 月4日),它的最高出價是10.0725個以太幣,約17,827美元。這個出價印證了我一貫以來的說法:NFT數碼頭像本身没有任何價值,它的價值來自有没有人接貨,用甚麽價格接貨。

CloneX #4346的賣方先在香港佳士得叫價5,000,000 – 7,000,000港元,流拍之後再在「茫茫大海」叫價269個以太幣是賊佬試沙煲:現今出價最高的買家出價10.0725個以太幣是用刀仔鋸大樹,正是各懷鬼胎。最終花落誰家,最終買家鋸倒的大樹是否蛀蟲、會不會一個不小心在茫茫大海之中叫天不應,叫地不聞,最終溺斃,就算是天才也不知道答案!

想在NFT市場打滾就要做點功課。CloneX總共發行了20,000幅。在現實世界,就算任何人以豆腐渣的價錢買到CloneX #4346,在「茫茫大海」之中,還有19,999幅CloneX同樣等著扑傻瓜。這一點不可不知。

聰明人告訴你,CloneX #4346估價5,000,000 – 7,000,000港元,是因為它擁有與別的CloneX不同的特徵。甚麽特徵那麽值錢?無非是一堆噱頭!除了一堆噱頭之外,還有開發商贈送的甜品:RTFKT團隊剛宣佈此拍品的買家將會獲得僅此一件的傳奇藥水瓶空投。(Please note the RTFTK team have announced that they will gift a legendary one-of-one Skin Vial NFT to the winning bidder of tonight’s lot.)。我看了多次,中英文都看不明白。聰明人果然是聰明人!

魚不張咀就不會上鉤,人不貪心就不會上當!明知是騙局,還是有那麽多人前仆後繼參與NFT數碼頭像炒賣這一場愚蠢的金錢遊戲,究竟是他們的腦進了水,還是錢來得太容易、太多?

只要錢多人傻的人不在地球上消失,我相信就算是一堆數碼便便也可以賣錢。對NFT炒家來說,NFT的内容並不重要,重要的是有一大班跟他們一樣傻的人跟他們鬥傻。我說他們傻只是我個人的看法,我相信每一個NFT炒家都認為自己絕頂聰明!

容易令人發達的市場,當然吸引到一大班欲分一杯羹的人。NonFungible最近發表的2021年度NFT市場報告指出,NFT市場價值已超過150億美元,活躍的炒家約200萬個,他們進貢給開發商、銷售平台的金額已超過50億美元。

就在今年短短幾個月內,NFT市場已充斥數百萬種不同類別的新NFT。超賣的NFT市場會不會在短時間內崩塌,我不知道。意圖在NFT市場渾水摸魚、分一杯羹的退休高官、明星、二打六卻不能不留意市場的走勢,否則很容易在「茫茫大海」之中翻船!