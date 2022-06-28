塗鴉就是當代藝術？不如從普林斯的《六聯作》說起

我在世界各地看過的塗鴉不在少數，其中創意和藝術技巧令人讚嘆的佳作不少。它們有一個共通點，就是原創者往往寂寂無聞。這些藝術家除了满足了自己的創作慾，卻得不到任何金錢利益，除非他們的作品被畫廊或拍賣行相中，否則終其一生不為人知。

畫廊或拍賣行以何種標準衡量一位街頭塗鴉藝術家？作品的創意、表現的技巧、蕴含的藝術性？通統都不是。最重要的是藝術家本身充滿故事。最明顯的例子是巴斯基亞Jean-Michel Basquiat。

巴斯基亞生前薄有名氣，死後被畫廊和拍賣行捧上神枱，溢美之詞蜂擁而至，如天才横溢、英年早逝、如流星般燦爛的藝術生涯、是無法繞過的存在等等。一幅一幅的所謂佳作在畫廊和拍賣行之間流轉、炒來炒去，最終被炒上天價，肥了不少炒家的荷包。

巴斯基亞作品的市場價值，有人認為一文不值，有人卻認為他的作品的市場價值被低估，還有很大的升值空間。

遠的不說，巴斯基亞的作品《無題》Untitled又一次登上香港保利的拍場，估價待詢。巴斯基亞的作品以《無題》命名的不少，最貴的是前澤友作之前擁有，以6.67億港元成交的5米巨畫《無題》Untitled。

提到巴斯基亞，不能不提李察．普林斯（Richard Prince）。推手如何吹捧他？說「他對文化深刻而敏銳的觀察一向走在時代的最尖端，激進的藝術態度當今只有莫瑞吉奧．卡特蘭（Maurizio Cattelan）可以與之比肩。」我試圖除下有色眼鏡，花了一個早上細心閱讀推手所稱的「次文化狂歡之間的感官刺激達到至高點，無論視覺震撼度、作品稀缺性跟國際流通性都是一流的」《六聯作》。我最終發覺自己原來是一個藝術盲，因為我竟然對《六聯作》無動於衷、没有任何感官刺激、視覺震撼。我看到的只是一塌糊塗的油彩、顏色，雜亂無章的構圖！

我看到甚麽，看不到甚麽對香港保利和推手來說並不重要，亦不會影響拍賣結果。重要的是口袋很深、「獨具慧眼」的炒家看到《六聯作》的可炒之道！

普林斯的作品，以「護士系列」最廣為人知。其中一幅作品《受審的護士》Nurse on trial於2014年在佳士得以5,765,000美元成交。另外一幅「護士系列」作品《逃脫的護士》Runaway nurse在2021年6月在蘇富比以破個人拍賣記錄的93,986,000港元成交。《逃脫的護士》的創作意念來自一本同名廉價小說。另一本小說《虎穴煞星》Kiss tomorrow good-bye的封面插圖卻是拍品《逃脫的護士》的原型。這算不算抄襲Plagiarism？蘇富比認為「普林斯運用其標誌性的挪用技法，從默默無名的廉價作品中取材，貫徹並演繹其複雜的創作概念，以顛覆藝術的所有權、本真性和身份。」蘇富比的說法是「挪用技法」，當然不是抄襲或剽竊啦！

據聞，普林斯曾於2015年將別人Instagram上的相片截圖，進行創作，引起版權爭議。這是否普林斯另一次的「挪用技法」？

藝術家的道德操守與他的藝術成就、作品的市場價值似乎無關。張大千仿石濤：普林斯施展「挪用技法」，完全不影響他們的作品的流傳，因為他們是藝術家，是特權份子，不受世俗的道德批判？

普林斯除了少量塗鴉作品，還有大量卡通、人物畫作、攝影作品在網上公開發售。如何在成千上萬的作品中眾裏尋他千百度，找到一兩件寳，就要看個人的眼光！

倫敦蘇富比正在網上拍賣普林斯一幅攝影作品《無題（牛仔）》Untitled (Cowboy) ，估價700,000-900,000英鎊。現賣家是於2004年從一間畫廊購入此幅攝影作品。最終是雜亂無章的塗鴉作品《六聯作》，還是風格迥異的《無題（牛仔）》勝出？我茫無頭緒！