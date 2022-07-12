藝術不藝術已不再重要？當卡通、插畫卡都可賣大錢，發達似乎已不是難事？

拍賣行業除了無王管之外，更有可能是世上最賺錢的中介行業。因為當其他中介行業只是賺取一、兩個至幾個百份點的中介費之時，拍賣行業卻向買賣雙方收取由十多個至二十多個百份點的中介費。不少中介行業，如地產代理、保險代理，要在專業守則之下運作，稍有不慎便會被監管機構罰款，甚至吊銷專業資格。拍賣行業卻可以為所欲為，除了拍假、協助洗錢之外，還安排行賄、受賄、假拍。說得難聽一㸃，拍賣行業是藏污納垢的地方，主事者為了賺取豐厚的佣金，可以說是無所不用其極！

或者有人反駁，拍賣行業充满大量的專家，擁有的古董文物、藝術品的專門知識是其他人所没有，所以收取高昂的佣金是恰如其份。以我所見，除了個別的真專家之外，大部分的所謂專家只是濫竽充數，他們的真正身份其實是推銷員。

拍賣行是商業機構，以賺取利潤為目標。為了達到目標，只要不拍賣違禁品，例如毒品，甚麽都可以拍賣，卡通、插畫卡當然不例外。

日本卡通畫家奈良美智的一幅作品《願世界和平》，最近於香港佳士得拍賣，估價88,000,000 - 128,000,000港元，最終以97,090,000港元成交。畫家說「希望能『畫出帶給人幸福的作品』」。是的，看完他的卡通《願世界和平》，我的幸福感油然而生！

奈良美智的作品曾經大量在香港蘇富比拍賣，其中一幅作品《青蛙女孩》，估價40,000,000 - 80,000,000港元，最終以96,284,000港元成交。看完這幅卡通，你有没有跟我一樣，幸福感油然而生呢？

奈良美智的拍賣作品，除了不少流拍之外，成交價亦有天壤之別。他的另一幅作品《宇宙女孩：張開眼睛/閉上眼睛（一組兩幅）》，成交價只是區區151,200港元！

奈良美智的名氣是畫出來還是吹捧出來？他的天價作品是理所當然還是炒出來？世上是否真的有人花差不多一億港元購買他的卡通，作為永久收藏？這些都是非常有趣的問題！

一張插畫卡值多少錢，相信很多人都不知道。答案是5,275,000美元，約41,000,000港元，足夠在香港買一層所謂豪宅！

插畫卡畫的是卡通人物，例如比卡超PIKACHU。插畫卡有没有藝術性，有多少，並非重點。重點是有没有人炒賣。没有人炒賣的東西，無論多麽有藝術性、多麽稀缺，也不值錢。

炒賣錢幣，要找PSA認證，才可以賣得高價。炒賣插畫卡，原來同樣要找PSA認證。以5,275,000美元成交的「插畫比卡超」卡牌，PSA給出10分最高評分。其餘没有10分最高評分的卡牌又值多少錢？

2016年一張評分為9分的「插畫比卡超」以54,970美元成交。另一張評分為7分的「插畫比卡超」，亦於今年以900,000美元成交。

没有評分的一張「插畫比卡超」，最近亦由一位香港炒家以5,640,000港元投得。

據說，「插畫比卡超」是日本漫畫雜誌《快樂龍》（CoroCoro）插畫比賽勝出者的禮物，總數只得39張，流傳的只有10張。

其他插畫卡，例如一張以「噴火龍」為主角的插畫卡，亦於2017年在eBay以55,650美元成交。

插畫卡是小孩子和大細路的玩意，本來不太值錢，但當有炒家入市炒賣，價格便會飊升。這種瘋狂派對可以維持多久，没有人知道。上世紀八十年代，炒賣錢幣之風非常熾熱，炒家眾多，人人成為賭徒。當大跌市來臨，錢幣市場哀鴻遍野、满地屍䠹，不少人因此傾家蕩產。插畫卡市場會不會出現大跌市？我認為只是遲早之間的事，不過殺傷力不會很大，因為插畫卡只是小眾玩意，參與炒賣的人並不多，都是一些富二代和一些所謂網紅，不是普羅大眾，因此影響不會很大！