Johnny Depp離婚官司：Amber Heard 說謊、不忠、暴力？她是家暴受害者，還是心機的蛇蠍情人？

這世界最可怕的不是存在一個厲害的敵人，而是曾經最親密的人突然變成了你的敵人，頓時讓你毫無防備地應戰，還將你生活中最赤裸的一面公諸於世……

Johnny Depp與Amber Heard曾經在鏡頭前恩愛的出雙入對，但自從女方帶著臉上瘀痕指控丈夫Johnny Depp家暴的一刻開始，兩人的生活就發生了天翻地覆的變化。剛開始大眾因Amber Heard可憐、弱小的形象，而怪罪這名愛喝酒的Western Cowboy，他的事業及名譽都在一夜間掃地。但隨著愈來愈多的證據浮出水面，輿論也漸漸傾向同情Johnny Depp。離婚案在今年4月再次開審，Johnny Depp及其律師團拿出種種證據，指證Amber Heard婚內出軌、家暴丈夫。

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Johnny Depp被前妻Amber Heard家暴？真實版《婚姻故事》比電影情節更殘酷！

「她是諷刺的、暴力的、有毒的」

在早前的官司中，Johnny Depp的律師團隊已經拿出證據證明Amber Heard曾經用酒瓶砸向Johnny Depp，玻璃碎片割斷了他的手指；另外，她還曾在床上大小便，行為讓人髮指（前文）。這次，Johnny Depp的律師團隊再次於法庭上公開了3段關鍵性的錄音檔，內容播放著兩人的對話，指證Amber Heard曾經出手打Johnny Depp。Johnny Depp在證人席形容自己是Amber Heard的「標靶」，兩人相處時，她常常找他出氣，他還用「諷刺、具侵略性的、暴力的、有毒的」來形容前妻。

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在錄音中，兩人正談論著這段關係，Johnny Depp提到Amber Heard總會挑起事端，一而再地帶著憤怒情緒來敲他的房門，然後破口大罵。而他為了避開刻意的爭執，常常從一個房間逃到另一個房間，有時甚至躲在廁所中。但在Amber Heard眼中他只懂逃避，不能解決問題，是懦夫的做法。

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Johnny Depp在證人席上向法庭解釋錄音的事發經過。當時他正在洗澡，Amber又一次急躁地「哐哐哐」敲門，似乎正準備開始下一場爭執。他小心翼翼地打開一小條門縫，害怕她強行推門進去。不過，他聽到Amber大叫「噢！我的腳趾」。他便蹲下查看Amber的腳趾有沒有受傷，怎知她一腳踢開浴室門，狠狠地撞到Johnny Depp！當Johnny Depp起身後，大罵「搞麼鬼啊！」，Amber Heard一拳打在他的顎骨上。其中一段錄音中，Amber承認了自己打Johnny，但她還狡辯自己並不是揍（Punch），我只是打（Hit）了你一下。

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