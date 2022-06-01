Amber Heard證供被攻破？Johnny Depp前女友Kate Moss、華納總裁做證，能揭開可憐家暴受害人的真面目嗎？

再美麗的謊言也許是虛構的，無論有多少人信以為真，多麼環環相扣，時間總會讓真相浮出水面。原本各執一詞的羅生門，在愈來愈多人現身作供下，真相似乎逐漸清晰，到底是嗜酒的Johnny Depp家暴金髮弱女子Amber Heard，還是蛇蠍美人精心策劃大謊言？聽聽5位證人怎麼說，大家心裏再下定論吧。

Kate Moss 為Johnny Depp澄清：

「Johnny從來沒有推我下樓梯。」

Amber Heard在證人席上可憐巴巴地說道，Johnny Depp不止家暴她，還家暴自己的妹妹。「我看見自己的妹妹背對著樓梯與Johnny Depp爭論著，我腦海中突然想起Johnny Depp曾經將前女友Kate Moss推下樓梯的謠言，所以我一刻也沒有猶豫，揮拳制止了他。」

她這番充滿無助感的證供，繪聲繪影地將Johnny Depp說成是一個暴力傾向的惡人，他不止虐待Amber Heard，就連妹妹也受牽連。而且他的暴力在她口中聽起來是一路以來都存在的，因為他在90年代就已經將前女友推下樓梯。但Amber Heard沒有想到傳言中的女主角Kate Moss竟然現身做證為前男友辨護，而Johnny Depp也曾在證人席上說，在Amber Heard提出這個謠言之前，根本沒有聽過這個謠言。

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Kate Moss現身說法，「當日下著暴雨，我離開房間時滑下了樓梯，我傷到了我的背。然後，Johnny Depp跑回來幫我，扶我入房間，還找來了醫生。」「他從來沒有推過我下樓梯。」Kate Moss 口中的Johnny Depp與Amber Heard口中的判若兩人，一個是冷血暴力的家暴男，而另一個則是體貼負責的好男友，顯然其中有一個人在說謊！

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