期待！韓國米芝蓮二星餐廳進駐M+！香港專屬Tasting Menu：必試名物鮑魚TACO、海膽芝麻小籠包、辣醬汁韓牛

如果要數2022年第二季最期待的新餐廳，肯定是 MOSU HONG KONG，要知道總店 MOSU SEOUL 在韓國除了拿下米芝蓮二星殊榮之外，亦在2022年亞洲50最佳餐廳榜上排行27位，風頭可謂一時無兩，其創辦人兼行政主廚Sung Anh選擇了香港開設第一間海外支店，實在讓一眾愛吃朋友欣喜若狂，自己作為嘴饞一族的成員，當然沒有例外。

MOSU HONG KONG 選址於西九文化區視覺文化博物館M+大樓3樓，現在還是試業階段，暫定於4月尾正式開業，有幸朋友幫忙安排，可以率先品嘗到Chef Anh特別為香港設計的 Tasting Menu，實在是一切來得太期待。

一步踏進餐廳，右手邊可以透過落地玻璃欣賞M+大樓的屋頂花園，左手邊是半開放式廚房，透過玻璃，可以欣賞廚師做菜時的風姿。再往裏面一點便是面積寬敞的用餐空間，負責室內設計的 LAAB 特別呼應窗外花園的景色，選用天然素材加入先進的數碼照明系統，務求為客人帶來舒適愜意的感覺。

我們安坐在靠窗位置，可以一邊享用美食，一邊欣賞窗外美景。先來一小杯歡迎飲品，用上韓國燒酒混合葡萄酒調配而成，一口喝下，立即喚醒還在小休的味蕾。

small bites – 之後是一共三款的餐前小點，先來甜蝦紫菜卷，用上北海道甜蝦入饌，蝦肉來得又爽又甜，配合卷著薯仔蓉的紫菜卷，吃得滿嘴生香。

之後是椰菜撻，Chef Anh 先把椰菜做了漬醃處理，豐富了味道層次，配合酥脆的撻底，簡單地討人喜歡。

第三款小吃是MOSU SEOUL的餐廳名物鮑魚TACO，是次 Chef Anh 把它引入香港，的確叫人驚喜，用上豆皮製作香脆的 TACO，上面盛著煮得無比軟腍的鮑魚，加入海綠色的滸苔，吃時再擠下一點烤青檸汁，立即綻放出屬於鮑魚的鮮甜。

下頁即睇另一款 MOSU SEOUL 名物