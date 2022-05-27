五星型格酒店中菜廳推季節龍蝦餐！滑溜東坡龍蝦羹、惹味XO醬炒澳洲龍蝦、雲丹龍蝦燴飯！快閃限定75折優惠

隨著疫情緩和，政府的防疫措施亦進一步放寬，社會漸漸回復正常，聚餐人數亦由四人增至八人，吃飯時間亦由最遲的晚上十點伸延到凌晨十二點，之前不能相見的親友開始相約聚首，當中最適合一家老少濟濟一堂開餐的選擇非中菜莫屬，城中的中菜餐廳都乘機推出不少特別餐單以迎合不同客人的口味。最近就來到香港W酒店中菜廳「星宴」品嘗了主廚陳忠秋師博炮製的「季節精選龍蝦套餐」，陳師傅擁有多年烹調粵菜經驗，根基深厚，尤其擅長製作海鮮菜式，是次以澳洲龍蝦為主題創作菜單，實在是一切來得充滿著期待。

安坐好後先來一點新西蘭葡萄酒，清爽的酒身，瞬間把味蕾打開，再配以一點餐前小點，酸酸甜甜的番茄仔和帶一點點微辣的迷你烤麩，都是稱心的開胃小吃。

鮮果龍蝦沙律為是夜龍蝦餐單揭開序幕，爽彈的龍蝦肉，入口溫度不會太冰，配上時令蔬果沙律，是討人喜歡的味道。

東坡龍蝦羹成為了是夜同行友人最喜歡的菜式，陳師傅把各款材料都切得細密如絲，盡顯師傅刀功，原來的蔬菜湯羹已經清甜無比，加入鮮度十足的龍蝦肉，除了鮮上加鮮之外，亦豐富了原來湯羹的口感，她頻呼優秀，喝得一滴不剩。

XO醬炒龍蝦隨後登場，陳師傅先把原隻龍蝦開半分邊，放入油鑊，加入自家製XO醬爆炒，甫一上枱已經香氣四溢，以刀叉把龍蝦肉切開，一小口、一小口地品嘗，惹味的XO醬配合龍蝦自身的鮮味，加上恰到好處的火喉讓龍蝦肉保持細嫩，想不到一道簡單的炒龍蝦菜式，都帶來如此美味的回憶。

吃得肚滿腸肥之際，需要一道清新的蔬菜來消解膩滯，金菇牛肝菌扒時蔬正好適時送上，翠嫩的菠菜苗配上充滿菌香的金菇牛肝菌，雖然沒有龍蝦點綴，味道卻絲毫不輸其他龍蝦菜式。

是夜主食來了一款雲丹龍蝦燴飯，雲丹即海膽，龍蝦跟海膽無論放諸於法國菜、意大利菜、西班牙菜又或是日本菜等等任何菜式都是無敵配搭，陳師傅以燴飯形式處理，飯粒中混和了龍蝦肉和海膽汁，每一口都是鮮味，假如你是喜歡吃濕潤燴飯的朋友，會簡單愛上。

最後還有三款甜品作結，包括了甜度來得剛剛好又香又滑的杏仁糊、香噴噴的芝麻餅和清新討喜的椰汁紅豆糕，以甜蜜結束是夜晚餐。

「季節精選龍蝦套餐」定價每位港幣 $1,088+10%，不過由5月30日到6月5日期間，香港W酒店會推出一連7天的「非凡閃耀夏日驚喜」快閃優惠，客人可以用75折價錢，每位 HK$924.80 就可以購入「季節精選龍蝦餐」，實在是一切來得太著數，詳情可以於香港W酒店網站查詢。

星宴中菜廳

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店1樓

電話：3717 2848