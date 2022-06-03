用本地精品食材打造意國美味！驚喜6道菜Tasting Menu：香煎新鮮捕獲銀錩魚、游水花蟹意大利麵、皮脆肉嫩新界平原雞

最近來到跑馬地一間藏身於住宅區中的意大利餐廳 Locanda Dell'Angelo，記憶中餐廳以往是走正宗意大利西西里菜式路線，不過自從換上新的本地行政總廚 Steve Chiu 之後，菜式逐漸融入本地元素，務求以最鮮味的本土食材配合傳統意大利菜烹調方式，再加入一點點港式風格，創造出一道接一道讓人驚喜的菜式給客人享用，最近更加推出全新主廚推介六道菜嘗味餐單，一切來得充滿著期待。

安坐好後先來一點葡萄酒清新味蕾，配合賣相似橡皮軟糖，實則是用上油封鴨肉炮製的餐前小吃，瞬間把胃口打開。

Gambero Rosso – 先來第一道菜，Chef Steve 用上經典的意大利紅蝦入饌，紅蝦來得鮮味彈牙，把蝦肉蘸上海膽和以本地豆腐、榛子打成的泡沫，讓鮮味進一步提升起來，再喝一口來自意大利南部的葡萄酒 Terra Costantino Contrada Blandano Etna Rosso 2016，乾身面帶黠香草和礦物味道的酒體，跟紅蝦配合得天衣無縫。

White Asparagus – 5，6月是吃白蘆荀的季節，Chef Steve 找來粗身鮮甜的時令白蘆筍放進餐單，用上簡單的烹調方式，加入萵荀和以港式豆奶和辣椒炮製而成的蛋黃醬，已經成功獲取了在座眾人的歡心。

Homemade Tagliolini – 第三道菜來到個人大愛的意大利麵菜式，自家製的意大利闊扁麵條入口彈牙，充滿麵香，配合本地游水花蟹和芫茜意大利青醬，青醬把蟹肉的鮮味完美引爆，霎時間嘴巴裏充滿游水花蟹的味道，吃罷，唇齒留香。

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