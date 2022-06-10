Travel & Dining
「世」界味覺之旅
travel Food Map wine Recipe

10/06/2022

$1,000燒鳥Omakase物有所值！吃盡炭燒鹿兒島黑薩摩雞肉！刁鑽炭燒雞肩、嫩滑雞頸雞心雞冠，仲有松露免治雞肉飯，肚滿腸肥！

#中環 #飲食 #燒鳥 #日本菜 #Food Map #雞軟骨 #割烹料理 #雞頸 #鹿兒島黑薩摩雞肉 #雞心 #雞腎 #雞冠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近到訪了位於中環，一間來自日本主打燒鳥的割烹料理店「希鳥 Kicho」，餐廳於日本東京惠比壽和銀座擁有兩家分店，是次選址香港開設品牌旗下的第一間海外分店，實在讓一眾燒鳥迷充滿期待。「希鳥 Kicho」由日籍行政總廚吉田史先生主理，特別挑選來自日本鹿兒島夥伴農場的黑薩摩雞作食材，在放養環境下成長的黑薩摩雞以暗紅色外型聞名，油脂分布均勻，肉質細膩，配合行政總廚吉田史先生累積多年的炭火燒烹調廚藝，務求為客人獻上一個高質素的廚師發辦體驗。

 

 

　　一步踏進餐廳，通過玄關後，便來到一個總共擁有18個座位的U形開放式廚房連高身吧枱座席的用餐空間，無論安坐於哪一個位置都能近距離欣賞廚師的烹調風采。

 

 

　　安坐好後，先來一口有氣清酒菊泉 Hitosuji sparkling wine，清爽的酒身，甘甜的米香，瞬間把味蕾打開。

 

 

　　先付 - 雞清湯配雞肉丸子，以黑薩摩雞肉炮製的雞肉丸子口感特別鬆軟，跟清甜的湯頭配合得天衣無縫。

 

 

　　前菜 – 前菜有兩款，先來炭燒雞胸肉，燒得帶點半生熟的雞肉片，上面放了土佐香醋調味，享用前再即席刨下烏魚子提鮮，吃得滿嘴生香；另一款前菜是日式最中餅配雞肝醬，脆口的最中餅裏面夾著豐腴的雞肝醬，廚師巧妙地加入酸酸甜甜的無花果肉粒來平衡雞肝醬的膩滯感覺。

 

 

下頁睇燒鳥時間！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應
更多「世」界味覺之旅文章

You May Also Like

#中環 #飲食 #燒鳥 #日本菜 #Food Map #雞軟骨 #割烹料理 #雞頸 #鹿兒島黑薩摩雞肉 #雞心 #雞腎 #雞冠
More on Travel & Dining

Travel & Dining Columnists

More
放大顯示
ArtInvest

Wander in Art
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk