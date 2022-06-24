酒店中菜廳新裝、新廚師、新菜！必食皮脆肉嫩馬頭魚配海鮮湯涼瓜條、微辣藤椒青葱油脆皮雞、酸麻酸菜沸騰星斑球

最近到訪了剛剛換上新裝、重新開業的香港數碼港艾美酒店，目的是為了品嘗酒店中菜廳「南坊」主廚李家鋌師傅 Bosco Li 炮製的招牌美饌，重開後的「南坊」，想必有一番新氣象。

曾經留學於澳洲的主廚 Bosco，因緣際遇之下踏上了中廚之路，至今已經擁有十多年餐飲入廚經驗，曾經於尖沙咀翠亨邨出任主廚一職，效力期間，帶領餐廳連續6年獲取米芝蓮指南推介食肆殊榮，之後亦曾於尖沙咀千禧新世界香港酒店中菜廳出任高級中菜助理總廚，練就一身好廚功，十分期待 Bosco 為換上全新裝潢的香港數碼港艾美酒店中菜店「南坊」設計的新菜式。

星期六的晚餐時間到訪，雖是晚市時段，不過6:30pm前已經到達餐廳，還趕得及欣賞充滿自然光的用餐空間，高樓底的設計，配合窗外遼闊和綠油油的景觀，帶來了悠閒、舒適的感覺。

安坐好後，先來一道總共有四款前菜的拼盤，一口咬下西班牙依比利黑毛豬叉燒，鬆軟的肉質，配上甜度來得剛剛好的蜜汁，吃得滿心歡喜；沙薑鮮鮑魚來得爽口彈牙，除了吃到屬於鮑魚自身的鮮味，還品嘗到淡淡的沙薑香氣；黑魚子紅薑流心皮蛋糯米紙是傳統小食子薑皮蛋的變奏版，Bosco 用糯米紙包著以紅薑皮蛋做成的果凍，再加入黑魚子提鮮，一口吃下，唇齒留香；最後吃一口紫蘇醋香日本淮山萵筍，清新的味道，正好洗刷味蕾，用以迎接之後一道接一道的菜式。

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