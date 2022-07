米芝蓮星廚Chef Table：蘿蔔Taco雞皮鱈魚子醬、北海道象拔蚌刺身配茴香湯、花咲蟹茶碗蒸，一場精彩的cooking show！

Truffle pudding caramelised in Birch syrup, aged sorghum vinegar and berkswell – Jan 先把加了松露吉士打的牛角包焗成布丁模樣,之後煎香表面,再加入英國口味的楓糖漿,上面塗上以本地陳醋炮製的醬汁,吃時即席刨下英國芝士,松露的香混和芝士香,中段還能吃到陳醋獨有的酸甜味道,一吃愛上。

