「星座壞朋友」Admin登場！分析12星座戀愛觀，哪些星座最合拍？哪些星座專出渣女渣男？

Fifty Shades of Love節目每集都會以Chat Chit或訪談形式,邀請不同的嘉賓,和大家討論不同的大熱兩性關係話。 情人節快樂!今年情人節要工作,晚市又禁堂食,浪漫節日未免失色了點。今集Fifty Shades Of Love開心請來星座社交專頁「星座壞朋友」,其中一位版主Mickie,一起討論十二星座的戀愛特質,看看是否講中你和愛侶要害?還會討論一下哪些星座最易出渣女渣男!究竟哪些星座配對是Perfect Match?快與男 / 女朋友一齊睇!

You May Also Like