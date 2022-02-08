情人節是放閃好日子，也是分手高峰期？節日前提分手，是精心挑選的好時機？

Angelababy和黃曉明在新年前官宣離婚，消息一發佈便即上熱搜，有些網民笑言她節日前公開可是挑選了最好時機，至少不用再在新年時承受親朋戚友的問候和關心！

他最近回到一個人，分開都有擇日？就在情人節之前……

「情人節前先嚟分手，究竟咩事呀？」我忍不住問。

「本身都諗過分手㗎啦……」分開顯然是他單方面的決定。

「揀正情人節喎，係咁啱定故意先？」我覺得後者的機會較高！

「講分手都要揀日子嘅，已經唔係生日或新年前啦，既然都唔想一齊過情人節，呢個時候分手仲好，唔使諗點慶祝或者買咩禮物呀嘛。」男人就是男人，挺決斷的。

一年中最讓情侶熱衷的日子，情人節該是第一、二位吧，兩人間的專屬節日，有著浪漫的氣氛加持，怎不讓人心生期待？預早想著那天要準備甚麼、會否親手造朱古力、先預訂禮物、再想好衣服和妝容，更期待對方的慶祝安排和甜蜜驚喜，女人就是特別享受過節日呀！

即使平日裡兩人的感情普通或未如理想，但想著能先浪漫共渡節日，培養一下情感，說不定能有所昇華或轉機。正當女方心裡滿有期待，卻被他在重要日子前送上「噩耗」，該不只是難過或心情掉進谷底吧，節日前被分手大概亦成了人生一道陰影，會恨他一輩子？

聽說情人節這個浪漫又能公然放閃的好日子，同樣是分手的高峰期。除了是因為要預先付出心力挑選禮物或安排慶祝，令人大費心神，大時大節前亦容易讓人思前想後，細想這段關係是否理想，對方是不是適合走下去的人，值得繼續投入或付出更多麼？

要是一早有分開的念頭，節日前分手也算是精心挑選的時機吧！不用準備過節、不必備妥禮物、毋需安排節目行程，省時了事呀。既然不想繼續，又何必糾結過節。是這段感情早就有不少瑕疵，情願決定早些分開，免卻大時大節要勉強慶祝的苦況，更不欲苟延殘喘，拖拖拉拉吧！

「既然都不想繼續，又何必一起過節，讓這刻的期待變成下一個的失望。」

也許情人節前分手會讓人過分難忘，但要是早就不想一起走下去，那就早分手早放生，就當作是給彼此送上的最後祝福吧！