自爆出軌真相，卻避開「分手」二字，要走要留零表態是甚麼玩法？

「佢突然咁講，我應該係情願知道真相定一直唔知……」她嘆了口氣。

就在早前的一個晚上，男友突然向她「告解」。

「佢呢排少咗好多時間陪我，我只係諗住佢返工忙，都無懷疑過，佢竟然同我認有第二個……」一時手足無措的她接著說：「我有問咁佢會揀我，定揀嗰個女仔，佢無出聲！」

「認咗有第二個，但又唔講點揀，定佢想逼你做選擇呀？」我算是說出重點麼。

正常情況下，男人有小三，能享受左擁右抱，又怎會聲張，能收得愈埋便愈好呀。本來這件事一直沒走漏風聲，但他卻突然反其道「自爆」真相，讓人不解！

要是在意她感受，早就不會有小三；假如急欲分手，亦不至於給模稜兩可的回應。他明知道說出口會是怎樣的結果，也顯然是有備而來。誰受得了擁擠的三人關係，他即興又隨口的坦白，是念舊情選擇她，還是為新歡放棄她，都沒多說半句，到底是怎樣的玩法？

狠心地把出軌的真相說出口，提分手的那方會被標籤為壞人，不想背負這罪名，所以聰明的他偏要避開「分手」兩字，把見異思遷的實情坦然告知！面對這樣的一個事實，有多少女人願意和第三者鬥長命？

把真相攤出來，非因坦白或對她敝開心扉，而是要她作出決定？他想分手，卻不欲當壞人，那就承認後，當個「被分手」的人。反正一直放在心裏的偷食秘密，忍得很辛苦呀，說出來倒讓自己鬆了口氣，不用左遮右掩，更不用心虛。

「佢心中有愧啫，我真係唔知佢咁老實，係因為在意你，定唔想自己繼續做衰人啦！宜家你知道真相，佢連擇日分手都慳返呀！」我冷冷的笑。

這所謂的坦白能有多真誠？他道出殘酷的事實，卻沒打算處理，要走要留，同樣零表態。把自己的問題拋回給她，卻讓她更為不知所措。

好吧，既然洞悉真相，自知處境，那就自行離開，免卻提出分手的尷尬，高招也，這就是他想要的結局吧！